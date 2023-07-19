Путин пожаловался на притеснения России и сказал, когда вернется к зерновой сделке. Видео

В среду, 19 июля, президент РФ Владимир Путин выдал ряд заявлений относительно зернового соглашения. Он пожаловался на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке.

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По словам диктатора, это будет возможно, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы участия РФ в сделке. Слова Путина цитировали российские СМИ.

Президент РФ заявил, что страны Запада якобы наживались на зерновой сделке, используя ее для "политического шантажа и обогащения корпораций", в то время как российские аграрии якобы потеряли из-за нее 1,2 миллиарда долларов.

"Именно Россия вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность. Заявления, что Украина кормит страны – ложь", – выдал Путин.

Он пожаловался, что стороны сделки якобы не выполняли и не собиралась выполнять договоренности, а лишь "постоянно что-то требовали от РФ", которая тем временем "проявляла чудеса выдержки и толерантности", продлевая зерновую сделку.

Путин также обвинил западные страны в том, что якобы не дают России безвозмездно передавать российские удобрения беднейшим странам. Пытаясь выставить свою страну в выгодном свете, он заявил, что РФ готова поставлять свое зерно и заместить украинское, в том числе "на безвозмездной основе".

Напомним, что зерновое соглашение прекратило функционирование с 18 июля. В ЕС осудили действия РФ, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилий", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что РФ не дает понять, она полностью вышла из зерновой сделки или приостановила ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

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