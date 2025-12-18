Каждому будут платить по $200 ежеквартально: какая страна первая в мире ввела безусловный доход

Маршалловы Острова первыми в мире ввели общенациональный безусловный базовый доход – по $200 ежеквартально для каждого гражданина без всяких условий. Программу финансируют средства компенсаций США за ядерные испытания, и теперь за ее последствиями будет следить весь мир.

Речь идет не о пилотном проекте или эксперименте в рамках отдельного региона, а о полноценной системе регулярных выплат для всех граждан без исключения, независимо от возраста, занятости, доходов или социального статуса.

Первые выплаты жители тихоокеанского государства начали получать в конце ноября. Согласно условиям программы, каждый гражданин Маршалловых Островов получает около $200 ежеквартально, то есть примерно $800 в год. В целом программа охватывает около 42 тысяч человек, то есть все население архипелага.

Важно, что государство предоставило людям полную свободу в выборе способа получения средств. Сейчас доступны три варианта:

прямой банковский перевод – его выбрали около 60% получателей;

бумажный чек;

криптовалюта (стейблкоин, привязанный к доллару США) через государственный цифровой кошелек.

Маршалловы острова состоят из сотен удаленных атоллов, где банковская инфраструктура и доставка наличных часто сложны или дороги. Министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол отмечает, что речь идет не о замене зарплат или стимуле отказываться от работы. По его словам, $800 в год – это скорее "моральная поддержка" и социальная защитная сетка, которая помогает людям пережить рост стоимости жизни.

"Мы хотим убедиться, что никто не остался позади", – объяснил министр в комментарии британским журналистам. Ожидается, что регулярные выплаты помогут уменьшить финансовое давление на домохозяйства, повысить базовую экономическую стабильность и, что не менее важно для страны, притормозить эмиграцию населения.

Отдельное внимание международных экспертов привлекло то, что Маршалловы Острова позволили получать базовый доход в криптовалюте через официальный цифровой кошелек. Отмечается, что это делает программу первым в мире примером внедрения ББД с использованием блокчейн-решений на национальном уровне.

Впрочем, на практике цифровая опция пока не стала массовой, по данным местных властей, криптокошелек выбрали лишь около десятка человек. Основные барьеры – слабое интернет-покрытие, ограниченный доступ к смартфонам и цифровым навыкам у жителей отдаленных островов.

Финансирование программы обеспечивает специальный трастовый фонд, созданный в рамках соглашения с Соединенными Штатами. Средства являются частью компенсации за десятилетия американских ядерных испытаний, которые проводились на архипелаге в середине ХХ века.

Сейчас активы фонда превышают $1,3 млрд, а США обязались дополнительно перечислить еще $500 млн до 2027 года. Именно наличие стабильного и долгосрочного финансового ресурса позволило Маршалловым Островам сделать то, на что другие страны решались только в формате временных экспериментов.

