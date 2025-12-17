Зарплаты вырастут на 20% в следующем году: кто будет в спросе и сколько будут платить

В 2026 году в Украине будет расти спрос на ІТ-специалистов, строителей, медиков, логистов и рабочие профессии, а количество вакансий увеличится до 20%. Зарплаты в среднем вырастут на 10-15%, а дефицит кадров заставит работодателей конкурировать за работников не только деньгами, но и условиями труда.

Видео дня

Об этом Happy Monday рассказала менеджер по работе с персоналом и аналитик рынка труда Smart Solutions Татьяна Криницкая. По прогнозам HR-аналитиков, в 2026 году количество вакансий в Украине может вырасти на 15-20%.

В то же время нехватка работников будет оставаться ключевой проблемой – рынок не сможет быстро компенсировать потери из-за выезда украинцев за границу, демографического спада и мобилизационных процессов. Это означает, что работодатели будут вынуждены пересматривать подходы к найму, условиям труда и оплате.

Гибридный формат работы окончательно закрепится как стандарт, 2-3 дня в офисе и остальные – дистанционно. Также будет расти доля проектной занятости, контрактной работы и фриланса, особенно в ИТ, маркетинге, дизайне и образовании. Самый высокий спрос ожидается в сферах, непосредственно связанных с восстановлением страны, технологиями и базовыми потребностями населения, а именно:

ИТ и цифровые технологии;

Компании будут активно искать DevOps-инженеров, аналитиков данных, специалистов по кибербезопасности, AI/ML-специалистов, системных администраторов. Спрос будет оставаться стабильно высоким как в продуктовых компаниях, так и в оборонно-промышленном секторе.

строительство и инфраструктура;

2026 год станет годом практического восстановления. Архитекторы, инженеры, проектанты, специалисты по энергоэффективности и сметчики будут среди наиболее дефицитных специалистов, особенно в регионах, где будут активно восстанавливать жилье и социальные объекты.

медицина и психологическая помощь;

Будет расти потребность во врачах, медсестрах, реабилитологах, психологах и психотерапевтах. Ментальное здоровье станет одним из ключевых направлений государственных и корпоративных программ.

логистика, транспорт и агросектор;

Водители грузового транспорта, логисты, операторы спецтехники, агрономы, механизаторы будут оставаться в постоянном дефиците. В частности это все из-за активизации экспорта и сезонных потребностей аграрного бизнеса.

образование, EdTech и маркетинг;

Будет расти спрос на преподавателей, тренеров, методистов онлайн-образования. А также специалистов по digital-маркетингу, внутренних коммуникаций и развития бренда работодателя.

рабочие профессии;

В 2026 году рабочие специальности останутся одним из самых проблемных сегментов рынка. Строители, электрики, сварщики, сантехники, механики, токари, слесари, электромонтеры и водители спецтехники будут критически необходимы для экономики. Именно в этом секторе работодатели чаще всего будут повышать зарплаты и инвестировать в обучение новичков, в том числе женщин и людей старшего возраста.

оборонно-промышленный сектор.

Отдельную роль в 2026 году будет играть MilTech. Ожидается рост отрасли на 20-25% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее востребованными будут инженеры-конструкторы, электронщики, программисты, специалисты по радиосвязи, GPS-навигации, тестировщики систем безопасности, а также высококвалифицированные рабочие.

Какими будут зарплаты в 2026 году

В среднем по стране зарплаты могут вырасти на 10-15%. Самые высокие доходы традиционно сохранятся в Киеве и Львове, тогда как в прифронтовых регионах рынок будет оставаться более нестабильным. Быстрее всего будут расти доходы в ИТ, строительстве, логистике, оборонной промышленности и среди квалифицированных рабочих профессий.

В то же время компании все чаще будут конкурировать не только деньгами. Медицинское страхование, психологическая поддержка, гибкий график, обучение и безопасная рабочая среда станут не бонусом, а базовым требованием со стороны работников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине выросла нехватка кадров в рабочих и технических профессиях, что привело к увеличению доли женщин в этих сферах и спроса на практически подготовленных работников. В то же время низкий уровень заработных плат, в частности в образовании, приводит к увольнению специалистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!