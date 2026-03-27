Канада ввела новые санкции против России – но не против "простых людей": кто попал под удар

Канада объявила о введении новых санкций против России. На этот раз под удар попал т.н. "теневой флот" РФ – суда, используемые Кремлем для обхода "нефтяных" санкций. В частности, ограничения были введены для 100 таких кораблей.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд. Она отметила: ожидается, что новые санкции с одной стороны "ограничат возможности России по финансированию военных действий", но с другой – не нанесут "ненужный вред для простых людей".

"Канада остается непоколебимой в своей приверженности суверенитету Украины и украинского народа, который решительно защищает свои права от разрушительных и агрессивных действий Путина. Пока Россия не прекратит свою агрессию, Канада будет продолжать усиливать давление с помощью санкций, в координации со своими союзниками и партнерами", – сказала Ананд.

В целом же, напомнили в канадском правительстве, страна ввела санкции уже против более 600 судов российского "теневого флота". А с 2014 года Канада ввела санкции против более 3 400 человек и организаций, причастных к нарушениям суверенитета Украины.

Зеленский раскритиковал частичное снятие санкций США с России и Беларуси

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал решение США частично отменить санкции в отношении России и Беларуси. По его словам, такие шаги ослабляют международное давление на агрессоров.

"Стопроцентно это ослабление давления на Россию, ослабление давления на Беларусь. Безусловно, мы очень рассчитываем, что по крайней мере наши европейские партнеры не будут снимать санкции", – отметил глава государства.

До этого же, напомним, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило покупку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения – однако только если они были загружены на суда до 12 марта. Чем фактически сняло с Кремля часть санкций.

Кроме того, спецпосланник США Джон Коул сообщил, что США планируют ослабить ограничения в отношении белорусских банков. А также, в частности, производителей калийных удобрений.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Европейская комиссия решила (по меньшей мере пока) не подавать юридическое предложение о постоянном запрете импорта российской нефти. Ранее это планировалось вынести на обсуждение 15 апреля, но в обновленной законодательной повестке дня Евросоюза этого пункта нет.

