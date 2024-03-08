Канада приравняла Россию к Ирану и КНДР: что означает жесткое решение Минфина

Канаде фактически приравняла Россию к странам из черного списка Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF), не дожидаясь соответствующего решение от самой FATF. Теперь любые финансовые операции, связанные с РФ, будут рассматриваться в Канаде как операции с высоким уровнем риска. Официально в черном списке FATF находятся Иран и КНДР.

Соответствующее требование введено директивой, выданной вице-премьер-министром, министром финансов Канады Христей Фриланд, сообщает 8 марта Министерство финансов Украины. В Минфине отмечают, что директива вступила в силу с 24 февраля 2024 года – ровно через два года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с Россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций. Другими словами, Канада, не ожидая завершения поиска консенсуса в рамках FATF, фактически приравняла Россию к странам из черного списка FATF", – заявили в украинском Минфине.

Подразделение финансовой разведки в Канаде (FINTRAC) также опубликовало официальные инструкции, которые объясняют требования директивы. Так, финансовые операции, происходящие из России или предназначенные для России, могут включать, но не ограничиваться:

электронными переводами средств, денежными переводами или другими переводами, включающими российский адрес отправления или назначения ;

; деятельностью представителей правительства России (например, операции на банковском счету посольства России в Канаде);

получение российских рублей в качестве депозита на счет или для транзакции с виртуальной валютой;

в качестве депозита на счет или для транзакции с виртуальной валютой; проведением операции по обмену иностранной валюты или виртуальной валюты, включающей российские рубли.

"Мы приветствуем усиление Канадой контроля за финансовыми операциями, связанными с Россией. На сегодняшний день директивы министра финансов Канады в рамках закона "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" применяются к транзакциям с тремя странами – Северной Кореей, Ираном и с 24 февраля текущего года с Россией. То есть Канада не ожидая завершения поиска консенсуса в рамках FATF относительно вопроса санкционирования России, фактически приравняла Россию к странам из черного списка FATF", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля-2024 пленарное заседание FATF подтвердило потенциальные риски РФ для международной финансовой системы. Остановка членства РФ в организации была продолжена, однако страна-агрессор пока не попала в черный список FATF, несмотря на усиление связей РФ с Северной Кореей и Ираном.

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