Какой курс доллара установили в Украине 23 июля: стоимость на покупку и продажу в банках

В Украине 23 июля наличный курс доллара составляет 37,15/37,20 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем, 22 июля стоимость американской валюты не изменилась.

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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. Официальный курс доллара составляет 36,56 грн/$.

Среди крупных украинских банков самый большой курс на покупку установил ПУМБ – 36,75 грн/$. В свою очередь наименьший – Сэнс Банк – 36,40 грн/$.

На продажу наибольшую стоимость валюты определил Ощадбанк – 37,55 грн/$. Наименьшую опубликовал ПриватБанк – 37,15 грн/$.

Как сообщалось ранее, обновленная стратегия Национального банка предполагает, что Украина перейдет от фиксированного курса доллара к плавающему. В самом НБУ не называют точных сроков новшеств и только перечисляют необходимые для этого условия.

Однако финаналитики считают, что фиксированный курс может быть отменен в начале 2024 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что будет с курсом доллара в Украине из-за блокирования Путиным зерновой сделки – какие будут последствия и нужно ли согласие РФ для экспорта.