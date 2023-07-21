Украинцам готовят отмену фиксированного курса доллара: когда ждать изменений

Обновленная стратегия Национального банка предусматривает, что Украина перейдет от фиксированного курса доллара к плавающему. В самом НБУ не называют точных сроков нововведений и лишь перечисляют необходимые для этого условия. Однако финаналитики считают, что фиксированный курс могут отменить в начале 2024 года.

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Как рассказал замглавы Нацбанка Сергей Николайчук "Укринформу", возврата к гибкому курсу не будет пока не будет выполнен ряд условия. Среди них такие экономические предпосылки:

управляемая ситуация на валютном рынке;

достаточный объеме международных резервов (сейчас он уже рекордный за всю историю Украины);

смягчение ряда ограничений, которые позволят минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка;

устойчивое замедление инфляции;

эффективность монетарных инструментов НБУ для обеспечения привлекательности гривневых активов.

Как прогнозирует финансовый аналитик ICU Михаил Демкив, такие условия могут быть выполнены не в таком уж и далеком будущем. "Не уверен, что до конца этого года, возможно, где-то в начале следующего (2024-го. – Ред.) нас ждет переход к ситуации, когда СМИ снова каждый день будут обнародовать курс НБУ, и он будет меняться. Наверное, не очень резко, учитывая все ограничения, которые еще существуют, но постепенно он будет колебаться в обе стороны", – спрогнозировал Демкив.

При этом, как уточнил Николайчук в комментарии Bloomberg, Нацбанк продолжит управлять ситуацией на валютном рынке даже после отмены фиксированного курса. Это будет осуществляться с помощью рыночных интервенций – исключительно в случае необходимости.

"При переходе на более гибкий обменный курс мы продолжим продавать большое количество иностранной валюты на рынке, но будем реагировать на изменения рыночных сил. Если будет больший спрос на иностранную валюту, это приведет к небольшому обесцениванию гривни. И наоборот: если мы увидим более низкий спрос по сравнению с нашими оценками в какие-то дни или недели, это будет для нас сигналом к ​​небольшому укреплению гривни", – отметил Николайчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время, по прогнозам, курс доллара останется стабильным – на уровне 36,7-37,3 грн. Причин для девальвации гривни не возникло даже на фоне решения России выйти из зерновой сделки.

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