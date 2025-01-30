Какие учреждения и организации в Украине получают финансирование от USAID: полный список

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проанализировать гуманитарные программы, которые в нашей стране финансировало Агентство США по международному развитию USAID. Сейчас, как известно, Госдеп США приостановил на трехмесячный срок финансирование программ USAID. Украинский лидер пообещал, что "критические программы" будут работать – частично профинансируют их из государственного бюджета, а еще деньги будут просить у ЕС.

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По словам гаранта украинской Конституции, "подавляющее большинство" таких программ поступало не госучреждениям. Возможно, президент имел в виду только критические программы. Так или иначе, но в общем перечне учреждений и организаций, получавших деньги на программы USAID не менее трети – именно государственные органы.

За 2023 год Украина получила по программам USAID 17,1 млрд. дол. – наибольшую сумму за годы сотрудничества с американским Агентством. В 2024 году эта сумма составила всего 6,05 млрд долл., включая 3,9 млрд дол. прямой бюджетной помощи

По данным USAID, в прошлом году в Украине действовало 39 программ USAID.

В частности, в рамках проекта "Трансформация коммуникаций" деньги на программы USAID получали Минагро, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерство культуры и стратегических коммуникаций, представительство Президента Украины в АРК, Секретариат Кабинета министров и Служба вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Другие организации, действительно, неправительственные. Это ООО "Информационное агентство "Медиа ресурсы менеджмент", ООО "ПРОКИНО", Координационный центр по оказанию правовой помощи, ООО "УКРКИНО", ОО "Твой город Львов", ООО "Основа Фильм Продакшн", ООО "Космос Эдженси", ООО" Вижн продакшн", ОО "Центр изучения реформ", ОО "Соединение", Информагентство "УКРИНФОРМ", ООО "Онсет филмс", ОО "Лис Подольский", ООО "Солар медиа интертеймент", ООО "Клеос Арт", ООО "Найс. Фильм", ООО "ГолдберриИ", ОО "Кэт-Юэй", ОО "Институт ветерана", ООО "Бикерстафф", ОО "Восточный вариант", Государственное учреждение "Украинский институт", ОО "Хащи", БО "Благотворительный фонд Сергея Жадана" ", ООО "Солар Медиа Интертейнмент", ООО "Клеос арт", ООО "ИА "Медиа ресурсы менеджмент", БУ "Фонд милосердия и здоровья", ОО "О.Мова Фронтир", ООО "435 Филмс", ООО "Риал Пикчерс", ОО "Успешные коммуникации", ООО "Й", ООО "Украинер", ООО "Йеа&Бат.Продакшн" ", ООО "Консалтинговая компания "Фама".

В рамках проекта "Инициатива секторальной поддержки гражданского общества в Украине" госучреждения не финансировались. Деньги по соответствующим программам этого проекта получали: ОО "Коммуникации для перемен", ОО "Вокс Украина", ОО "Агентство городских инициатив", ОО "Сила общества", ОО "Движение Общин ветеранов Войны (АТО), Людей с Инвалидностью "Пространство Любви" "ОО "Ассоциация молодежных лидеров Украины", ОО "Открытое пространство общественного развития", ОО "Крымскотатарский Ресурсный Центр", ОО "Киево-Могилянская Аналитическая Платформа", ОО "Независимая антикоррупционная комиссия", БО "Международный благотворительный фонд" "Благотворительный фонд "МХП-Громади", ОО "Школа осознанного предпринимательства", БО "Благотворительный фонд "Стабилизейшен Супорт Сервисез", ОО "Женское антикоррупционное движение", ОО "Украина без пыток" "Серцевир", ОО "Строим Украину Вместе", ОО "Ангел детства", ОО "Институт Центральноевропейской Стратегии", Местная ячейка молодежной организации "Пласт - национальная скаутская организация Украины" "Станица Киев Пласта - национальной скаутской организации Украины", ОО "Всеукраинский ассоциация детской иммунологии", ОО "Расцвет урбанистическая коалиция для Украины", Молодежная организация "Пласт - Национальная скаутская организация Украины", ОО "Юмайнд", ОО "Литературная платформа "Фронтера", БО "Благотворительный фонд "Теплый Город", ОО "Свобода ".

Также по проекту "Медийная программа в Украине", за исключением Нацсовета по телевидению и радиовещанию, средства получали только общественные организации. Это ОО "Николаевский центр журналистских расследований", ОО "Львовская группа", ООО "ИД "Медиа-ДК", ОО "Бахмутская крепость", ОО "Имеет смысл", ОО "Агентство журналистских расследований "Четвертая власть", ОО "Следствие". Инфо", ОО "Освобождение Крыма", ОО "Интерньюз-Украина", Международный благотворительный фонд "Академия украинской прессы", ОО "Институт демократии им. Филиппа Орлика", ОО "Институт массовой информации", ОО "Детектор Медиа", ОО Общественное телевидение", ОО Херсонское областное агентство общественной журналистики "МОСТ", ОО "Центр публичных расследований", ОО "Украинская правда", ОО "Харьковский пресс-клуб рыночных реформ", ОО "Институт развития региональной прессы", ОО "Тернопольский пресс- клуб", ОО "ТОМ 14", ОО "Общественное радио", ОО "ДП-Украина", ОО "Институт политической информации", ОО "Волынский пресс-клуб", ОО "Фонд общественность", ОО "Информационный пресс-центр", ОО "Центр демократии и верховенства права", ОО "Национальная ассоциация медиа", ООО "ЗН УА", АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", ОО "Агентство развития локальных медиа "ИЛИ", ОО "Ассоциация свободных журналистов", ООО "ИА "Лигабизнесинформ", ОО "Украинское Телевидение Торонто "ОО "Центр журналистских расследований "Сила правд"", ВОО "Комиссия по журналистской этике", ООО "К&К", ООО "Радиостанция "Великий Луг", ООО "Слободской край", ОО "Центр аналитики и расследований", ООО " Бабель", БО "Фонд милосердия и здоровья", ОО "СИД Медиа Груп", ОО "Украинский медийная инициатива", ОО "Медиапорт 20", ОО "Трибун", ОО "Медиа-Взгляд", ООО "Укр Информ Плюс", ООО "Общественно-политический портал "Акцент", ОО "Центр Медиа расследований "Прозоро", ООО "Трибуна" Диджитал", Ассоциация "Независимые Региональные Издатели Украины", ОО "Фронтир", ОО "Итого к гражданскому обществу", ЧП "Николаевские новости", ОО "СМИ-НИ Кривой Рог", ОО "Центр содействия информационным технологиям им. Стива Джобса", ОО "Институт центральноевропейской стратегии", ОО "Институт успешного города", ОО "Центр исследований социальных перспектив Донбасса", ООО "ИА "Беляевка.Инфо", ОО "Черкасское информационное агентство 18000", ООО "Издательство "Е" , ОО "Харьковский кризисный инфоцентр", ООО "Служба мобильных новостей", ООО "ЧМГ", ООО "Краматорск пост", Одесская областная организация ВОО "Комитет избирателей Украины", ОО "Фотография", ООО "Телерадиокомпания "ТВА", ООО" Медиа-центр "Наше слово", ООО "Голдберри", ОО "Новая гражданская инициатива", ООО "Запад.нет", ОО "Фонд постоянных медиа", ОО "Куст", ООО "Интегро групп", ОО "Северодонецк онлайн" , ОО "Крыголам", ОО "Медиа сообщество Запорожья", ОО "Мы - Репортеры", ОО "Центр гармоничного развития личности "Велет", ОО "Винницкий пресс-клуб", ЧП "Украина молодая", ОО "Социальное взаимодействие", ОО "Восточный вариант", ОО "Ужгородский пресс-клуб", ОО "Небоскреб", ОО "Эдюкейшнал эра", ОО "Гвара медиа", ОО "Международный культурно-просветительский проект "Анализируй.ЮА", ОО "Украинер", ОО "Платформа прав человека", ОО "(Не)причастны", ОО "Лаборатория цифровой безопасности" , ОО "Фонд развития СМИ", ООО "Украинская пресс-группа", Черниговская городская молодежная ОО "Образовательный центр "Инициатива", ОО "Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", ОО "Медиагруппа "Накипило.Радио", ОО "Центр информации о правах человека", ЧП "Городокский районный телерадиопрессцентр", ОО "Агентство медийных решений", ООО "Вестник Купянщины" и ООО "Медиа-центр "Белопольщина".

По программам содействия общественной активности "Присоединяйся!" финансировались: ОО "Центр Европейской интеграции Слобожанщины", БО "Благотворительный фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива", ВОО "Украинский комитет совета музеев "ИКОМ", ОО "Центр политико-правовых реформ", ОО "Центр совместных действий", ОО "Вокс Украина", ОО "Харьковский антикоррупционный центр", ОО "Украинская академия лидерства", ОО "ЭдКемп Украина", ОО "Смарт образование", ОО "Центр "Новая Европа", ОО "Запорожский центр расследований", ОО "Школа политической аналитики", ОО "Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова", ОО "Объединение матерей и дружин Защитников Украины", БО "Благотворительный фонд семьи Богдана Гаврилишина", ГС "Центр развития инноваций", ОО "Движение Честно", ОО "Всеукраинская ассоциация музыкальных событий", ОО "Украинское Телевидение" Торонто", ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан", ОО "Трансперенси Интернешнл Украина", БО "Фонд общества города Херсон "Защита", ОО "Го Глобал", ОО "Сеть защиты национальных интересов "АНТС", ОО "Центр гражданских свобод", ОО "Смарт медиа", ОО "Информационный ресурсный центр "Правовое пространство", ОО "Украинская античность"/"Союз исследователей украинской античности", ОО "Небоскреб", ОО "Общество исследователей Украины", ОО "Сильные общины", ОО "Институт Культуры Украины", ОО "Центр противодействия коррупции", ОО "Антикоррупционный штаб", ОО "Крымский институт стратегических исследований", ОО "Международный центр украинской победы", ОО "Докудейз", ГС "Центр социально-экономических исследований Кейс Украина", ОО "Крымскотатарский ресурсный центр", Херсонский областной благотворительный фонд "Объединение "ОО "Городские реформы", ОО "Фонд культурной дипломатии", ОО "Пикторик", ОО "Город разумных", ОО "Украинер", ОО "Житомирское областное немецкое национально-культурное общество Видергебурт", ОО "Тустань", ОО " Крымсос", ОО "Амадока", ОО "Агентство Креативная Сумщина", ОО "Агентство городских инициатив", ОО "Агентство европейского сотрудничества", ОО "Центр демократических перемен "ПРЕДЕЛ".

Иные дела в проекте "Поддержка Цифровой Трансформации". По этому направлению финансировались исключительно госучреждения. В частности, Минцифры, Минэкономики, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Минюст, Министерство молодежи и спорта, Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Минприроды, Минсоцполитики, НАПК, Государственная судебная администрация, Госаудитслужба, Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства, Госагентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, ГП "Национальные информационные системы", ГУ "Профессиональные закупки", АО "Прозоро.Продажи", ГП "Прозорро", Госагентство восстановления и развития инфраструктуры, Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Госслужба по безопасности на транспорте, ГП "ДІЯ", Госагентство лесных ресурсов, Пенсионный фонд, ГП "Украинские специальные системы", Государственная служба геологии и недр, Фонд развития инноваций.

Аналогичные дела в проекте "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры". По этому направлению соответствующие программы пытались реализовать: Минцифры, Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Аппарат СНБО, Министерство культуры и стратегических коммуникаций, Госслужба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства, Минздрав, Больница "Охматдет", Государственная таможенная служба, Государственная налоговая служба , ГУ "Правительственный контактный центр", Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Государственная регуляторная служба, ГСЧС, Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению, Пенсионный фонд, Администрация Госспецсвязи, Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи, ГосэкоИУС Кластер информационных технологий и бизнес-услуг", ООО "Атраком", ЧАО "НЕК "Укрэнерго", ОО "Институт Киевская Школа Экономики", ООО "Секьюр", Государственный университет интеллектуальных технологий и связи, НТУ "Днепровская политехника", Государственный университет "Житомирская политехника", Национальный университет "Запорожская политехника", НТУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", Национальный университет Киево-Могилянская академия, Национальный авиационный университет, Западноукраинский национальный университет, Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара, ГП "Национальные информационные системы", Национальный университет "Львовская политехника" Национальный университет "Полтавская политехника им. Юрия Кондратюка", НТУ "Харьковский политехнический институт", Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Сумский государственный университет, Донецкий национальный университет им. Василия Стуса, Херсонский национальный технический университет, Луцкий национальный технический университет, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Государственная казначейская служба, Харьков национальный университет внутренних дел, Хмельницкий национальный университет, Черкасский государственный технологический университет, Национальный университет "Черниговская политехника", Государственный вуз "Ужгородский национальный университет", Украинский государственный университет науки и технологий, Государственная миграционная служба, Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров, ГП Дія", Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации, ЦИК, Минсоцполитики, Минэнерго, Государственная судебная администрация, Изюмское коммунальное производственное водопроводно-канализационное предприятие, Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции, БЭБ, ДБР, Министерство молодежи и спорта, Госуправления делами, Минветеранов, Минагро, Госслужба по безопасности на транспорте, Гоструда, Управления делами Аппарата Верховной Рады, ПАО "Национальный депозитарий Украины", ООО "Украинская энергетическая биржа", Минстратегпром, Фонд развития инноваций, ООО "Аналитика кибербезопасности и частности", ОО "Украинский фонд студий безопасности", ГП "Международный аэропорт "Борисполь", ГП "Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого", ГУ "Офис по развитию предпринимательства и экспорта", ООО "Исп тренинг центр", ООО "Хайдиз девелопмент", "Укринформ", Львовская областная военная администрация, Львовское КП "Городской центр информационных технологий", ООО "КПМГ-Украина ".

" Проект укрепления способности Счетной палаты " финансировал программы только Счетной палаты Украины.

По проекту "Содействие добродетели в публичном секторе" программами USAID пользовались: Секретариат Кабмина, Нацагентство по вопросам государственной службы, НАПК, Госслужба финансового мониторинга, "Академия финансового мониторинга", ФГИУ, АО "Украинская железная дорога", ОО "Технологии прогресса", ГО ТОМ 14", ОО "Центр противодействия коррупции", ГС "Поддержка деятельности всеукраинской сети добродетели и комплаенса".

В проекте "Демократическое управление в Восточной Украине" программы USAID реализовали: Министерство молодежи и спорта, Запорожский городской совет, Изюмский районная военная администрация (ВА), Кременский городской ВА, Рубежанский городской ВА, Горный городской ВА, Управление по вопросам гражданской защиты Краматорского городского совета , Исполком Криворожского городского совета, г. Кривой Рог, Кировоградская областная ВА, Львовская областная ВА, КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Рубежанского горсовета, Полтавская областная ВА, КНП "Рубежанская центральная городская больница", Старобельский городской ВА, Черкасский поселковый совет Днепропетровской обл., Управление горсовета, Исполком Мировского сельсовета Никопольского района, Глеюватский сельсовет Криворожского района, Карповская сельская территориальная община Днепропетровской обл., Лиховская сельская территориальная община Днепропетровской обл. ецкая территориальная община Павлоградского района, Царичанская поселковая территориальная община Днепровского района Днепропетровской обл., Управление труда и социальной защиты населения Краматорского горсовета, Харьковский национальный университет им. н. Каразина, Попаснянская городская ВА, Золочевская поселковая ВА Харьковской обл., Циркуновская сельская ВА Харьковской обл., Пятихатская объединенная территориальная община Каменского района Днепропетровской обл., Чугуевская городская ВА Чугуевского района Харьковской обл., Донецкая областная госадминистр , Харьковская областная госадминистрация/ОВА, Краснореченская поселковая ВА Луганской обл., Купянский городской территориальная община, Лозовский городской совет Харьковской обл., Луганская областная госадминистрация/ОВА, Лисичанская городская ВА, Николаевская городская территориальная община, Покровская городская ВА, , Старосалтовский поселковый ВА, Волчанский городской ВА Харьковская обл., Благовещенский городской совет Кировоградской обл., Добровеличковский поселковый совет Кировоградской обл., Долинский городской совет Кировоградской обл., Херсонский городской ВА, Херсонская областная коммунальная аварийно-спасательная служба, Компанеевский поселковый совет Кировоградской обл., Купянский городской ВА, Кропивницкий городской совет, ОО "Баба Элька", ОО "Центр исследований социальных перспектив Дон , Новомиргородский городской совет Кировоградской обл., Новоукраинский городской совет Кировоградской обл., Александрийский городской совет Кировоградской обл., Петровский поссовет Александрийского района Кировоградской обл., Суботцовский сельский совет Кировоградской обл., Святогорский городской ВА, ООО "Телерадиокомпания , ООО "Газета "МИГ", ООО "Слободской край", Николаевский городской совет, ОО "Крыголам", ОО "Интерньюз-Украина", ОО "Территория успеха", ОО "Украинский институт международной политики", Национальный союз журналистов Украины, Коммунальное учреждение "Центр молодежных инициатив" Каменского городского совета Днепропетровская обл., Департамент образования Каменского городского совета Днепропетровской обл., ОО "Антикризисный медиа-центр", ОО "Центр культурного развития "Тотем", БО " Украинская образовательная платформа", ОО "САМ ПИПЧ", Запорожский городской совет, ГП "Реинтеграция и восстановление", Управление образования администрации Индустриального района Харьковской обл.

Проект "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность (DOBRE)", получатели: исполнительные комитеты Софиевского, Васильковского, Зеленодольского, Покровского, Царичанского поселковых советов Днепропетровской обл., Васильевский городской совет Запорожской обл., Кушугумский поселковый совет Запорожской обл. Черниговский поселковый совет Запорожской обл., Акимовский поселковый совет Мелитопольского района, Нижневербежский и Пядицкий сельские советы Ивано-Франковской обл., Исполком Новоукраинского городского совета Кировоградской обл., Компанеевский и Новопражский поселковые советы Кировоградской обл. Баштанский городской совет, Березнеговатский поссовет Николаевской обл., Вознесенский городской совет, Галициновский сельский совет Николаевской обл., Снигиревский городской ВА, Шевченковский сельсовет Николаевской обл., Широковский сельский совет Николаевской обл., Вишневецкий поссовет Тернопольской обл., Золотниковский сельский совет Тернопольской обл., Лановецкий городской совет Тернопольской обл., Подволочиский поселковый совет. Шумский городской совет Тернопольской обл., Великобурлукский поселковый ВА, Ольховский сельский ВА., Дергачевский городской ВА, Купянский городской ВА, Липецкий сельский ВА, Малиновский поселковый совет Харьковской обл., Мерефянский городской совет Харьковской обл., Оскильский Исполнительный комитет Роганского поселкового совета Харьковской обл., Белозерский поселковый ВА, Борозенский сельский ВА, Бериславский городской ВА, Великокопановский сельский ВА, Калиновский поселковый ВА, Высокопольский поселковый совет Херсонской обл., Дарьевский сельский ВА, Кочубеевский сельсовет объединенной территориальной общины Херсонской обл., Миловская сельская ВА, Музыковский сельский совет Херсонской обл., Музыковский сельский ВА ВА, Чаплинский поселковый ВА, Чернобаевский сельский ВА, Гуляйпольский городской совет Запорожской обл., Комыш-Зорянский поселковый совет Запорожской обл., Пологовский городской совет Запорожской обл., Великокучуровский сельсовет Черновицкий обл., Выж Черновицкой обл., Недобоевский сельсовет Черновицкой обл., Усть-Путильский сельсовет Черновицкой обл., Хотинский городской совет Черновицкой обл., Коропский поссовет Черниговской обл., Корюковский городской совет Черниговской обл. Лосиновский поссовет Черниговской обл., Нежинский городской совет Черниговской обл., Новгород-Северский городской совет Черниговской обл., Сновский городской совет Черниговской обл., Сосницкий поселковый совет Черниговской обл., Тупичевский сельский совет Черниговская обл., Аскан обл., Балаклейский городской ВА, Лозовский городской совет Харьковской обл., Печенежский поселковый ВА, Слобожанский поселковый совет Харьковской обл., Чугуевский городской ВА, Исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета, Кочубеевский сельский ВА, Новорайский сельский ВАел, Нововорон сельская ВА, Приютовский поселковый совет Кировоградской обл., Роганский поселковый ВА, Широковская территориальная община Запорожской обл., Станиславская сельская ВА, Старосалтовская поселковая ВА, Великоалександровский поселковый ВА, Веселевский поселковый совет Запорожской обл., Высокопольский поселковый ВА, Тягинский сельский ВА, Исполнительный комитет Знаменского городского совета.

По проекту "Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления (ГОВЕРЛА) " деньги поступали в: ГСЧС, Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация объединенных территориальных общин", Бродовская, Городоцкая, Жидачевская, Жовковская, Золочевская, Рава Львовской обл., Добротворская, Козовская, Оброшинская Сокольнический сельские советы Львовской обл., Диканский, Оржицкий, Сенчанский поселковые советы Полтавской обл., Лубенский, Миргородский городские советы Полтавской обл., Владимирская, Гороховская, Киверцовский, Рожищенский городские советы Волынской обл. , Вишневская, Зимновская, Локачинская, Любешевская, Шацкий сельские советы Волынской обл., Волынская, Львовская, Полтавская, Житомирская, Ровенская, Закарпатская, Одесская областные ВА, Арцизская, Балтская, Белгород-Днестровский, Болградский, Черноморский, Кодымский, Южный городские советы Одесской обл., Доброславский, Сафьяновский, Визырский сельские советы Одесской обл., Корецкая, Костопольская, Острожская, Радивиловская, Здолбуновский городские советы Ровенской обл., Белокриницкий, Гощанский, Клесовский, Ракитновский поселковые советы Ровенской обл., Иршавский и Виноградовский городские советы Закарпатской обл., Белковский, Буштинский, Довжанский, Горинчевский, Межгорский, Полянский с. Чудновский, Коростенский и Звягельский городские советы Житомирской обл., Черняховский, Гришковецкий, Иршанский, Хорошевский, Любарский, Тетеревский и Емильчинский поселковые советы Житомирской обл., Коптевский сельский совет Черниговской обл., ОО "Неправительственная организация "Современный формат", Черниговская областная ВА, Носовский и Бобровицкий городские советы Черниговской обл. Талалаевский и Варвинский поселковые советы Черниговской обл., Лебединский, Ахтырский, Роменский и Тростянецкий городские советы Сумской обл., Сумская областная ВА, Дубовязовская, Чернеччинская, Липоводолинский, Поповский поселковые советы Сумской обл., Харьковский областной ВА, Харьковский городская ВА, Барвенковский, Красноградский, Люботинский и Лозовский городские советы Харьковской обл., Донецкая, Краснокутская, Нововодолажская, Слобожанский и Высочанский поселковые советы Харьковской обл., Николаевский областной ВА, Николаевский городской совет, Новоодесский и Первомайский городские советы Николаевской обл., Домановский, Казанковский, Кривоозерский, Веселиновский, Воскресенский и Врадиевский поселковые советы Николаевской обл. трансформаций "М.КЛАСС", ОО "Волынский ресурсный центр", ООО "Центр информационных и аналитических технологий", ОО "Интерньюз-Украина", Киевская областная ВА, ОО "Ассоциация молодежных работников Украины", ОО "Агентство по развитию частной инициативы" , ОО "Крыголам", ОО "Сеть защиты национальных интересов "АНТС", ОО "Лаборатория законодательных инициатив", ГС "Коалиция реанимационный пакет реформ", ОО "Центр политических студий", БФ "Центр общественных инициатив", Академия труда, социальных отношений и туризма, Бучанский городской совет, Киевский городской совет, ГС ВОО "Национальная ассамблея людей с инвалидностью Украины", ОО "Европейский диалог", ОО "Институт мира и взаимопонимания", ОО "Гоулокал", Фонд развития общественных организаций "Западно-украинский ресурсный центр", "Ассоциация городов Украины", ОО "Школа управления", ОО "Коммуникация для перемен", ОО "Деспро", Балаклейский городской ВА, Куньевский сельский ВА, Ольховский сельский ВА, Роганский поселковый ВА, Савинский поселковый ВА, Циркуновский сельский ВА, Чкалов ВА, Боровский поселковый ВА, Богодуховский и Чугуевский городские советы Харьковской обл., Зачепиловский, Малоданиловский, Новопокровский, Алексеевский, Песочинский и Шевченковский поселковые советы Харьковской обл., Вознесенский и Южноукраинский городские советы Николаевской обл., Арбузинская, Березанская, Братская, Бужская, Вольнозапорожская, Владимировская, Еланецкая, Коблевская, Мигиевская, Мостовская, Первомайская, Прибужановская, Синюхино-Бродская, Софиевская, Степовская, Широковский сельский совет Николаевская обл. городской совет, ОО "Центр исследования общества", ОО "Институт Киевская школа экономики", ГС "Агентство местного экономического развития Яворовщины", ОО "Северский институт региональных исследований".

По проекту "Восстановление и ответственность через права человека" приложения USAID функционировали только в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и в Офисе Генерального прокурора.

Проект "Справедливость для всех" проводил ряд программ USAID в: Государственная судебная администрация, МОН, Минюст, Верховный Суд, Национальная школа судей, Высший антикоррупционный суд, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей, БО "Всеукраинская коалиция по оказанию правовой помощи", ОО "Центр социальной адаптации", ОО "Центр общественной активности "Сити Хаб", ВОО "Ассоциация юристов Украины", ОО "Общество и право", ОО "Институт общественных инициатив", БО "Благотворительный фонд "Стена", ОО "Всеукраинская ассоциация" центров предоставления административных услуг", Луганская областная общественная правозащитная женская организация "Чайка", ОО "Правовое единство", ОО "Чугуевская правозащитная группа", Одесская областная организация Всеукраинской ОО "Комитет избирателей Украины", ОО "Ассоциация следственных судей Украины", ОО Общество "Украинский народный дом", ОО "Ассоциация женщин-юристок Украины "Юрфем", ГС "Украинская академия медиации", ОО "Ассоциация семейных медиаторов Украины", ОО "Фокус права", ОО "Фонд развития предпринимательства и реализации бизнес-идей", ОО "Институт прикладных гуманитарных исследований", ОО "Всеукраинская правозащитная организация "Юридическая сотня", ОО "Трус Хаундс".

Проект "Молодежь как проводник украинской национальной идентичности" финансировал: БО "Украинская образовательная платформа", ОО "Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности", Долинский городской совет, ОО "Молодая нация", Славутицкий городской совет, ОО "МОЛОДЬ.СЛАВ.ЮА" , Лозовский городской совет Харьковской обл., ОО "За Лозовщину!", Боровский поселковый совет, ОО "Фонд развития Боровской общины", Каховская городская территориальная община Херсонской обл., ОО "Фонд развития Каховской общины", ОО "Атланты", Ровенский городской территориальная община, "Ровенская областная библиотека для молодежи", ОО "Агентство устойчивого развития города", ОО "Горностаевское общественное формирование по охране общественного порядка "Сич", ОО "Аналитический центр развития города "ЗЕОН", Здолбуновский городской совет, ОО "Молодежь ТутСарата" ", Саратский поселковый совет, Петровская сельская территориальная община, Международная БО "Партнерство "Каждому ребенку", "Централизованная библиотечная система", "Виноградовская публичная библиотека", "Центральная государственная научно-техническая библиотека горно-металлургического комплекса Украины", Ивано-Франковск библиотека им. И. Франко, Кировоградская областная библиотека для молодежи им. Есть. Маланюка, Управление культуры и туризма Александрийского городского совета, Отдел культуры исполнительного комитета Смелянского городского совета, Централизованная библиотечная система Хмельницкой городской территориальной общины, Бурштынская городская территориальная община, Коломыйский городской совет, Солотвинский поселковый совет, Богородчанский городской городок совет, Высочанский поселковый совет, Слобожанский поселковый совет, Гощанский поселковый совет, Острожский городской совет, Исполнительный комитет Черноморского городского совета, Подольский городской территориальная община, Рожищенский городской совет, Батовский поселковый совет, Довжанский сельский "Строим Украину Вместе", ОО "Ахтырский молодежный центр", ОО "Развитие вместе", ОО "Пикс Лаб", Бородянская поселковый совет, ОО "Свободные калушские люди", "Ровенская областная библиотека для молодежи", ОО "Креативное пространство Креденц", "Винницкий областной молодежный центр "Квадрат", "Молодежный центр Черновцов" Резиденция молодежи", ОО "Молодежный центр Дни "Центр молодежных инициатив" Каменского городского совета, ОО "Молодежный центр Кировоградской обл.", ОО "Молодежный ресурсный центр Новые крылья", ОО "Молодежь 3.0", Переяславский городской совет, ОО "Переяславский клуб "Джура", Великодымерская поселок , Первомайский, Шевченковский, Галициновский сельские советы Николаевской обл., Апостоловский городской совет, Широковский сельсовет, Гостомельский поселковый ВА, предприятие "Системные решения", ООО "Зе ван инновейшен вотер текнолоджис", Фермерское хозяйство "Властелин-С", "Институт модернизации содержания образования", Национальный банк Украины, ОО "Молодеж", ООО "Бренд румио", ООО "Киевмюзикфильм", 33 физических лица-предпринимателя.

По проекту "Программа эффективной и ответственной политики" работали программы в ЦИК и НАПК.

В рамках проекта "Рада: следующее поколение" были программы в Управделами Аппарата ВРУ, Секретариата Кабмина и Исследовательской службы ВРУ.

Программой USAID по аграрному и сельскому развитию АГРО пользовались: Всеукраинская ассоциация общин, ЧП "Консультационный центр АВМ 3", ГС "Ассоциация управляемого опыления "БИСАГРО", ООО "Агрофокус", ООО "АГГИК", ООО "Никдария", ООО "Кооператив агровесна" ", ООО "Аврора", ЧП "Консультационный центр АВМ 2", ГС "Ю-Фуд", Государственная опытная станция птицеводства Национальной академии аграрных наук, ЧП "Аскон", ООО АГАТ-ЮГ", ЧАО "Компания "БАСТИОН", ГО "Херсонская областная сельскохозяйственная совещательная служба", ООО "Агрофирма "ОЛЬВИЯ", ОО "Запорожский информационно-консультационный центр "Агро-Таврия", ООО "Акваферма тилигул", ФХ "Лада 2008", СООО "ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБ "МЖА", ООО "Центр поддержки экспорта КТПП", ООО "Медик Мишка", Фонд развития общественных организаций "Западно-украинский ресурсный центр", ООО "Стодола", ООО "АГ-БАГ-УКРАИНА", ООО "Деснянские" звезды", ФХ Фортуна-Агро-V, ОСОК "Хозяин", ООО "ХПП Добронадиевское", ООО "Каменка-Бугский комбикормовый завод", ООО "ТД "СПГ-Партнер", ООО "Традекс Агри", БО "Львовская аграрная совещательная служба", ООО "Первый органический питомник", ООО "ЮТЕКА", СОК "Зерновой", ООО "Адама Украина", ООО "АГКОД", ООО "АГРО АРЕНА", ООО "АГРОФИРМА ИМ ШЕВЧЕНКО", ООО "Агроплюс 2006 ", ООО "Агрофирма "Рассвет", ООО "АПОГЕЙ АГРО", ООО "БАДВАСЫ", ООО "КЕАРФИЛД", ООО "Первый кооперативный элеватор", ООО "Ковьяговское", ООО "Полесье – Гарант", ОО "Ю-Фуд", ООО "Украинская Элеваторная Компания", ООО "УКРАВИТ САЙЕНС ПАРК", ООО "Урочище Журавское" ", ФГ "Аделаида", ООО "Агро-Любар", ООО "Агрико Украина", ООО "Фирма "Династия", ООО "МЕГА КОРМ", Организация водопользователей "Первая", ООО "Вилия-Продукт", Организация водопользователей "Вода" жизнь", ООО "Стронг Энерджи Запад", ООО "ЯВИР-ИНВЕСТ", СООО "Воля", СОК "Дары Береговщины", СК "Файна Поляна", ФХ "ВОДОЛЕЙ-55", ООО "МАЯК-3", ООО " Лохвицкий комбикормовый завод", ООО "Органик Стандарт", ООО "ЛАТИ АНАЛИТИК", ООО "Д-МИКС", ООО "ФРЕНДТ", ООО "СМАРТФАРМИНГ", ООО "Агрилаб", ООО "Центр инноваций и цифровых трансформаций бизнеса", ООО "СОУЛ КАПИТАЛ", ГС "Мукомолы Украины", ООО "АБМ-ТРЕЙД", ЧАО "Концерн Хлебпром", ООО "Рено", ООО "Агро-Юг-Сервис", ООО "Фирма ДИАМАНТ ЛТД", ООО "Мовер Мил", ООО "ТД Эльдорадо", ООО "Компания "Укрбакалия", ЧП "Экспресс" , ООО "Джи Пи Агро", Ивановский сельский совет Черновицкая обл., Остерский городской совет Черновицкая обл., ООО "Херсонземпроект", Организация водопользователей "ЦВЕЩИЕ ЛАНЫ", ООО "ФК "АКТИВИТИС", Солоницевский поселковый совет Харьковской обл., Роганский военная администрация Харьковской обл., Песочинский поссовет Харьковской обл., ОО "Ассоциация специалистов землеустройства Украины", ООО "ПКФ ВЕЛИКОМ", ООО "ДИКАНЬКАМЛИН", ООО "ЭСКА КАПИТАЛ", ООО "СТОЛИЧНАЯ МЕЛЬНИЦА", ЧП "ВИЛИС", ООО "АГРОТРЕЙД-2000", Терезинский поселковый совет Киевская обл. ООО "НОВОУКРАИНСКИЙ КОМБИНАТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ", Организация водопользователей "СИЛЬНАЯ ВОДА", ОО "Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", ООО "Запад Агробизнес", ООО "Агроресурс-А", ООО "Химагромаркетинг", ФХ "Эдем" Благотворительный фонд "СУПЕРЛЮДЫ", ЧП "ОЛИЯР", ООО "Нормагро", ООО "Божковский комбикормовый завод", организации водопользователей "Лесиные источники", "Рацевская", "Апрельский источник", "Чернявская мелиоративная оросительная система", "Довгаловская", "Ингулецкая", "НАГОРНЯНСКИЙ ЛАН", "ОРЛОВСКИЙ ЛАН", "РЕЙН", "ЩЕДРАЯ ЗЕМЛЯ", "АКВА ЛАЙФ", "ИСТОЧНИК 1" и "ЛИМАНЕЦКАЯ", ООО "МАКОШ МИНЕРАЛ", ООО " ", ООО "ТЕРРА", ОО "ЛИН ИНСТИТУТ УКРАИНА", ООО "РИКОН-ЛАЙН", ООО "Агрофирма "Возрождение", ФХ "Колос", ЧП "ЛЮКС-ОЙЛ", ОО "Официальная сельскохозяйственная совещательная служба", ООО " Лион Логистик Украина", ОО "Сельскохозяйственный совещательный центр "Фермерская страна", адвокатское объединение "МОРИС ГРУПП", ОО "Одесская областная сельскохозяйственная совещательная служба "Центр развития и правовой поддержки села", ООО Фирма "Астарта-Киев", ООО" Астарта Агро Протеин".

По программе миссии USAID в Украине "Врожай" деньги получали Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Всеукраинская ассоциация общин", индивидуальные фермеры, университеты, научно-исследовательские учреждения, организации водопользователей, сельскохозяйственные ассоциации, национальные и местные общественные организации, областные и местные администрации и другие. реципиенты.

Через проект "Экономическая поддержка Украины" функционировал ряд программ USAID, через которые деньги получали: Государственная таможенная служба, Ставненский сельсовет Ужгородского района Закарпатской обл., ООО "Барышевская зерновая компания", ООО СП "Нибулон", ООО "Девелопмент Рени Терминал", Госагентство восстановления и развития инфраструктуры, ГП "Администрация морских портов Украины", ГП "Ренийский морской торговый порт", ООО "Злата-Трейд", ООО "Урочище Журавское", ЧП "Феникс Агро", ООО "Так-Агро", ООО ДВК", ООО "Лебедь Агро", ООО НПО "Жемчужина Подолья", ССО "ТГДСБ Чернобыль", АО "Украинская железная дорога", ОО "Украинская Академия лидерства", Исполнительный комитет Нововолынского городского совета, ООО "ЗЕРНО АГРО-ТРЕЙД", ООО "АЛМЕЙДА ГРУПП", ООО "АР Борисполь", ООО "Черниговская индустриальная молочная компания", ООО "Аскет Шиппинг", ООО "Добродия Трейд", МЧП Фирма "Эридон", ООО "УЗТК ТРЕЙД", ООО "НИДЕРА АГРО", ООО "УКРАИНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ ЛОГИСТИКА", ООО " , ООО "НПФ "УРОЖАЙ", ООО "Трайгон Фарминг Харьков", ООО "Суффле Агро Украина", ООО "Хорошая Логистика", ООО "ТРАЙГОН-ЭКСПОРТ", ООО "Эликсир Украина", ГП "Морской торговый порт "Южный", ГП "Измаильский морской торговый порт", ООО "АГРО-ОРМС", ФХ "КУШПИТ", СООО "АГРОКО", ЧП "Агрофирма "Колокола", ООО "Кищенцы", ПАО "ПОЛТАВСКИЙ ОЛЕЙНОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛЛ ГРУПП развития инфраструктуры в Винницкой, Волынской Закарпатской, Одесской и Черновицкой обл., ООО НПФ "Микрохим", Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Национальный университет "Львовская политехника", ООО "ТОП ЛИДЕР", Украинская зерновая ассоциация, Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" , ООО "АгроКИМ", ООО "НЮНИТ", ООО "Агрофирма "Ивановка АГ", ООО "Спайк Маркетинг", ООО "Завод Кобзаренко", ООО "Речной порт "Орловка", ОО "Лин Институт Украина", ООО " КранТехЭлектро", Фонд Развития Общественных Организаций, "Западно-Украинский Ресурсный Центр", ОО "Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", ООО "Агропромышленная компания "Магнат", ГП "Морской торговый порт "Черноморск", ООО "Традекс Агри", Кролевецка городской совет Сумской обл., Исполнительный комитет Черноморского городского совета Одесской обл., Кривоозерский поселковый совет Николаевская обл., Белгород-Днестровский городской совет, Болградский городской совет Одесской обл., Исполнительный комитет Бродовского городского совета, Доброславский поселковый совет, Кодымский городской совет, Исполнительный комитет , Жовковский городской совет, Костопольский городской совет, ФХ "Органик Системс", ООО "НОВОТЕХ-ТЕРМИНАЛ", ООО "Бруклин-Киев", Частное Малое Предприятие "Дайяна", Изюмский городской ВА, Лубенский городской совет Полтавской обл. "Украина".

По проекту "Инвестиции для устойчивости бизнеса" через программы USAID деньги получали: "Независимая ассоциация банков Украины", Фонд гарантирования вкладов физических лиц, НКЦБФР, Министерство экономики, ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках", Национальный банк Украины, Фонд развития предпринимательства, ПАО "Национальный депозитарий Украины", ООО "Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве", АО "Государственный сберегательный банк Украины", ЧАО "Страховая компания "Универсальная", АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", АО "ОТП БАНК", ООО "КАРАТ", ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ АКТИВИТИС", ООО "ЮТЕРМ Украина", ООО "СОЗВЕЗДИЕ ЦЕНТР", ООО "БЕСТ ЛИЗИНГ", ООО "Торговый дом "Дельта", ООО "ПКМЗ "ФАСАД", ООО "Фавор" , ООО "Югфуд", ООО "ТПК-ЦЕНТР".

В рамках проекта "Конкурентоспособная экономика Украины" финансировались программы таких организаций, как: Государственная регуляторная служба, Министерство экономики, ГУ "Офис по развитию предпринимательства и экспорта", Минцифры, Министерство финансов, ПАО "Экспортно-кредитное агентство", ООО "Грегори", ГУ "Фонд развития инноваций", Департамент экономической политики Львовской областной государственной администрации, Львовский городской совет, Ровенский областной ВА, ГС "Национальная туристическая организация Украины", ООО "Бродерикс Украина", ОО "Хаб под Зонтом", ОО "Сам Пипл", ОО "Центр противодействия коррупции", ГС "Юкрейниан Фуд Мануфекчерез Алайнс", Ассоциация "ИТ Компаний Винницы", ГУ "Офис по привлечению и поддержке инвестиций", "Украинский католический университет", ОО "Образовательно-производственный кластер", ООО "Кинли" , ОО "Львов Тех Кластер", ОО "Львовский мебельный кластер", ГС "Диджитал Юкрейн", ГС "Украинский Кластер Автостроения и Мобильности", ООО "Фуд Воркс", ООО "Атон Сервис", Ассоциация "Львовский Кластер Информационных Технологий и Бизнес-услуг", ООО "ОЛВУД", ООО "Ровенская продуктовая компания", ООО "АРАМИС", ГС "Мебельный Кластер Ровенщины", ОО "Винницкий Клуб Деловых Людей", ООО "ЭСПЕР", ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГАЛИЦКАЯ СВЕЖИНА", ООО "ДЭУС РОБОТС", ООО "Термо-Изол", ООО "Сахара ", ООО "ВОРСКЛА-МОДА", ООО "ПЭТ Технолоджиз", ООО ВЗ "Горизонт", ООО "Промавтоматика Винница", ООО "ДЖИ ЭФ ЭС", ООО "Зе Гуд Пластик Компани Украина", ООО "ЦВЕТКА О", ООО "Юджин ЛТД", ООО "ОП "Моторимпекс", ООО "ВУД ИНТЕРНАЦИОНАЛ", ООО "РЕНОПЛАСТ", ООО "ПСК "Элит-Проектстрой", ООО "РОСТ", ООО "Торговый Дом "Фреш Маркет", ОО "Прометеус", ООО "Рибас Хотелс Груп", ООО "К.ТЕКС", Частное многопрофильное предприятие "Вымал", ЧАО "ТерА", ООО "ДИВЕТРО", ООО НПП "ВЕЩЬ", ООО "Фабрика бакалейных продуктов", ООО "С-Инжиниринг", ЧАО "Дубенский завод резино-технических изделий", ООО "Завод Евроформат", ООО "Гютерсон Украина", ООО "Орион.Групп", ООО "Вармхаус Груп", ООО "ЦИТИУС С", ОДО "Стрый Авто", ООО "Телекоммуникационные Технологии", ООО "Зерновой Дом", ООО "ДейриКо" , ООО "НЕВЕРДАРК", ЧАО "Мономах", ООО "ФГИ БУД", ООО "Спецтехоснастка", ООО "Велотрейд", ООО "Сумская мясная" компания", ООО "Техно-Печать", ООО "Виконенко", ООО "Меткасснаб", ООО "ТК-Домашний текстиль", ЧАО "Львовский хладокомбинат", ООО "Холдинговая компания "Энергомонтажвентиляция", ООО "Производственно-коммерческое предприятие Паритет- К", ООО "Артметал Украина", ОДО "Львовагромашпроект", ООО "Рива-Сталь", ООО "Завод Укрбудмаш", ЧП "Рекламное агентство "Ситиарт", ООО "Экспресс Пружины", ООО "АВМ АМПЕР", ООО "СавВАТС ", ООО "Научно-производственное объединение "Союзэнергомаш", ООО "Завод Кобзаренко", ООО Производственная коммерческая фирма "Электропромремонт", ООО "Д Лайт", ООО "Армакс МГ", ООО "Бренд Стратегия", ГС "Альянс Українських Экспортеров", ОО "Фонд Институционного Развития", ООО "Завод Специального Оборудование", ООО "Бемби", ОО "Украина Фуд Нация", ФХ "Органик Системс", ООО "Лемберг Беттери", ООО "Листпак", ООО "ЭКСТРИМ ЛТД", ООО "Стилнет", ООО "Компания "Фуд Пак ", ООО "СЭМ ЭКОПАК", ООО "Полистил", ООО "Коллар Компани", ООО "Украинская фабрика стальных продуктов", ЧП "ПКП "АРИЯ-Украина", ЧАО "Полтавский алмазный инструмент", ООО "Мебельный стандарт", ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", ООО "Викналенд", АО "Черкасский автобус", ООО "Лебединский деревообрабатывающий комбинат", ООО "Эверласт", ООО "Велес-Агро ЛТД.", ООО "Белуко", ООО "ПК "ПОЖМАШИНА", ЧП "ИННАТЕКС", ООО "Склоресурс", ООО "Уайт Бокс Уоркшоп", ООО "ТИКПАК", ООО "Доминик 777", ООО "Белоцерковский завод "Трибо", ООО "Киевский завод ПТО", ООО "ГРИН КУЛ", ООО "Экоремстрой", ООО "Завод Промлит", ООО "ТРЕЙД МАСТЕР ГРУПП", ООО "АЛЬБА БОАТ", ОО "Сами Эдюкейшн", ООО "РЕФАБ", ФХ "Эко Берри", ООО "Созвездие Центр", ООО "Гудевас", ООО "Торговый Дом "Теплоцентр", ООО "Экта-Пром", ООО "Футуро Трейд" , ООО "Завод упаковочного оборудования "Термо-Пак", ООО "Совместное предприятие "Укринтерм", ЧАО "Богуславская сельхозтехника", ООО "Винмашснаб", ООО "ПЕТМАСТЕР", ООО "ШИЛЗ", ООО "Континент-Груп", ООО " Мебель - Техностиль", ООО "Валтекс", ООО "ЮТЕРМ Украина", Запорожская торгово-промышленная палата, ЧП "ДЕЛИЦИЯ +", ЧП "Транс-Авто-Д", ЧАО "Тернопольский молокозавод", ООО "Сеть Запад Украина", ООО "Рыбоконсервный завод "Южный", ООО "Планета Пластик", ООО "ДЮНА-ВЕСТА", ООО "Компания "Юнивест Маркетинг", ООО "ЭКО-СНЭК", ЧП "Научно-производственная фирма "VD MAIS", ООО "МВ Стеллар", Частное научно-производственное предприятие "Микротех", Ассоциация предприятий-производителей техники и оборудования для агропромышленного комплекса "Украгромаш", ООО "ЛЕКОРНАЯ", ЧАО "Производственно-коммерческая фирма "ЛЕСЯ", ООО "Морган Фениче", ЧАО "Стальканат", ООО "ТАЙЛ", ООО "Кормотех", ЧП "Производственно-торговая компания "Лукас", ООО "Промышленно-строительная группа Ковальская", ООО "Мир Лайф Компани", ООО "Нова-Пак", ООО "Производственное предприятие "Инегва", ООО "КОФИС", ООО "САНИМЕД-М", ЧП "Компания "Софторг".

По проекту " Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины " работали программы, через которые шли деньги: Министерство экономики, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерство финансов, Фонд государственного имущества, АО "Прозорро. Продажи", Фастовский городской совет, Макаровская поселковый совет, Бишевский сельский совет, ОО "Интерньюз-Украина".

По программе USAID " Деятельность по проведению аудита прямой бюджетной поддержки Правительства " деньги получило только Министерство финансов.

" Проект энергетической безопасности Украины ". Получатели: Министерство энергетики, КП "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО", концерн "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "НЕК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", АО "Мы СУМЫОБЛЭНЕРГО", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", КП "Теплоэнерго" Кременчугского городского совета, КП "Полтаватеплоэнерго", КП "Винницагортеплоэнерго", КП "Теплокоммунэнерго", АО "Укрзализныця", АО "ДТЭКДЭКТЭДРОВСК" ЭЛЕКТРОСЕТИ", АО "ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ", АО "Херсонгаз", КП "Херсонтеплоэнерго", КП "Житомиртеплокоммунэнерго", КП "Белоцерковтеплосеть", КП "Полтаватеплоэнерго", КП "Васильковтеплосеть", КП "Хмельницктеплокоммунэнерго", КП "Броварытепловодоэнергия", КП "Харьков коммунэнерго ", АО "Энергоатом", АО "Нефтегаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ГП "Нефтегазбезопасность", КП "Теплоэнерго", КП "Гортепловодоэнергия", ГКП "Луцктепло", АО "Облтеплокоммунэнерго", КП " Дубнокоммунэнергия", КП "Тепловик", Госагентство восстановления и развития инфраструктуры, ПАО "Запорожьеоблэнерго", АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО", АО "Харьковоблэнерго", КП "Львовтеплоэнерго", КП "Львовводоканал", КП "Польсктеплокоммунэнерго", КП "Лозовсктеплоэнерго", КП "Винницаоблтеплоэнерго", КП "Изюмские Ц" , КП "ИЗМАИЛТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО", КП "Балаклейские тепловые сети", КП "Южтеплокоммунэнерго", КП "Павлоградтеплоэнерго", КП "Черкассытеплокоммунэнерго", КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго", ЧАО "КиевводоканалХ", КП "Киевводоканал", КП " Газораспределительные сети Украины", ГП "Укуголь", ООО "ИНФОКС", АО "Оператор рынка", ПАО "Харьковская ТЭЦ-5", ООО "Кременчугская ТЭЦ", Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго", ДСП "Чернобыльская АЭС", ЧАО "НИКОЛАЕВСКАЯ ТЭЦ", ПАО "Донбассэнерго", ПАО "Укртатнафта", ООО "Прилукитепловодоснабжение", ООО ", КП "Бердичевтеплоэнерго", КП "Червоноградтеплокоммунэнерго", КП "Глуховский тепловой район", КП "Ладжилсервис", КП "Нововолынское теплокоммунэнерго" КП "Ромникомунтепло", КП "Стрыйтеплоэнерго", КП "Владимиртепло", КП " "Белгород-Днестровсктеплоэнерго", КП "Горводоканал", КП "Полтававодоканал", КП "Водоканал", ПАО "ЦЕНТРЭНЕРГО", ПАО "Укрнефть", КП "Обуховтеплотрансстрой", ООО "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ", АО "ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО", АО "ДТЭК ДНЕПРОЭНЕРГО", КП "Компания "Вода Донбасса", КП "Горводоканал", КП "Горводоканал", КП "Горводоканал" , КП "Днепр-Кировоград", КП "Зеленодольский городской водоканал", КП "Жилищник", КП "Шостка Горсвет", Киевская городская клиническая больница скорой помощи, Обуховская многопрофильная больница, Николаевская областная клиническая больница", Шосткинская центральная районная больница, Сумской областной клинический кардиологический центр, Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению, Славутицкая городская совет.

Проект "Обеспечение энергоснабжения, повышение устойчивости и сопряжения ". Получатели: Министерство энергетики, предприятия, организации, осуществляющие деятельность в сфере энергетики и теплоснабжения.

Проект "Прозрачность энергетического сектора". Получатели: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ОО "ДИКСИ ГРУПП".

Проект "Программа поддержки обновления Украины" предоставлял финансирование только Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры.

По проекту " Поддержка реформы здравоохранения " деньги на соответствующие программы получали только Минздрав и Национальная служба здравоохранения.

В проекте " Безопасные, финансово доступные и эффективные лекарственные средства для украинцев SAFE Med " принимали участие (в, соответственно, получали финансирование): Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья, ГП "Медицинские закупки Украины", ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины", ГП "Электронное здоровье", Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, "Одесская областная база специальной медицинской поставки", Николаевская областная база специальной медицинской поставки, областные центры контроля и профилактики болезней Минздрава, КП "Аптечное объединение "Фармация", ОКП "Фармация".

По проекту "Развитие устойчивой системы общественного здоровья" финансировались: ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", БО "Центр психического здоровья и травматерапии "Интеграция", ОО "Безбарьерность", ОО " Ассоциация специалистов по разрешению конфликтов и социальной и психологической поддержки "Слова помогают", Всеукраинская БУ "Конвиктус Украина", ОО "Пространство Возможностей", БО "Благотворительный фонд "Центр взаимопомощи "Спасем Украину", БО "Свет надежды", БУ " Фонд Ореховый дом", ОО "Мы из Украины", ГС "Коалиция за вакцинацию", ОО "Вернись к мирной жизни", БО "Благотворительный фонд "Круг семьи", КНП "Овручский центр первичной медико-санитарной помощи", ОО "Ресурсный центр "Лесная поляна", КП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Кролевецкий городской совет, ОО "Всеукраинская ассоциация специалистов по общественному здоровью", ГС "Национальная психологическая ассоциация".

Через проект "Поддержка усилий по противодействию туберкулезу в Украине" деньги получили: КНП "Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр", КП "Полтавский областной клинический противотуберкулезный диспансер", ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава", КНП "Областной клинический КНП "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер Черкасского областного совета", КНП "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр", КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней", КНП "Запорожский региональный фтизиопульмонологический центр" ", КНП "Кировоградский областной фтизиопульмонологический медицинский центр Кировоградского облсовета", ГУ "Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ", ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ", КНП "Областной клинический фтизиопульмонологический лечебно-диагностический центр", КП "Ровенская областная инфекционная больница", КНП "Винницкий областной клинический фтизиопульмонологический центр", областные центры контроля и профилактики , КНП "Черниговская областная больница", Городнянский городской совет, Глубокский поселковый совет, КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи", Царичанский поселковый совет, Городенковский городской совет, КНП "Городенковская многопрофильная больница интенсивного лечения" помощи", Макаровский поселковый совет, КНП "Макаровский многопрофильная больница интенсивного лечения", КНП "Макаровский центр первичной медико-санитарной помощи", Решетиловский городской совет, КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Решетиловского городского совета Полтавской обл.", КНП "Дубровицкая городская больница", Дубровицкий городской совет, КНП "Дубровичский центр первичной медико-санитарной помощи", Хмельницкий городской совет, КНП "Хмельницкий центр первичной медико-санитарной помощи" "Гороховская многопрофильная больница Гороховского городского совета", Гороховский городской совет, КНП "Гороховский центр первичной медицинской помощи", КНП "Иванычевская многопрофильная больница", КНП "Иваничевский центр первичной медико-санитарной помощи", Исполнительный комитет Звягельского городского совета больница", КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи", Департамент здравоохранения Ивано-Франковской областной государственной администрации, КНП "Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр Ивано-Франковского областного совета", КНП "Хмельницкий областной фтизиопульмонологический медицинский центр", КНП "Луганский областной медицинский центр социально опасных инфекционных болезней", КНП "Региональный клинический фтизиопульмонологический медицинский центр", КНП "Тернопольский региональный фтизиопульмон" диспансер", КНП Харьковского областного совета "Областной фтизиопульмонологический центр", областной КНП "Черновицкий областной медицинский центр социально значимых болезней", КП "Волынская областная инфекционная больница".

Проект " Внедрение инноваций для лечения туберкулеза в Украине " финансировал: КНП "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер", КНП Харьковского областного совета "Областной противотуберкулезный диспансер № 1", КНП "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр", значимых болезней".

По проекту "Инновации для преодоления эпидемии ВИЧ" финансировались: ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины", БО "100 процентов жизни Ивано-Франковск", БО "Благотворительный фонд Украинский ресурсный центр", ОО "Исток", БО "100 процентов жизнь. Киевский регион", БО "Сто процентов жизни. сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД", БО "Свет Надежды", БО "Свободная Зона", БО "Черниговское отделение Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД", БО "Сеть 100 процентов жизни Днепр", БО " Сеть 100 процентов жизни. Кировоградское областное отделение Всеукраинской благотворительной организации "Сеть людей, живущие с ВИЧ".

Проект " REACH 95: Доступность качественных услуг по ВИЧ в учреждениях здравоохранения Украины ". Получатели: ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины", Департаменты и управление здравоохранения: Николаевской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Херсонской, Львовской и Днепропетровской ОГА.

По проекту "Укрепление общественного доверия" через ряд программ USAID деньги получали: Министерство экономики, Харьковский городской совет, Запорожский городской совет, Управление образования Новобаварского района Харьковского городского совета, Департамент гражданской защиты Харьковской ОГА, Управление по гражданской защите Краматорского городского совета, Государственная научная учреждение "Институт модернизации содержания образования", АО "Укрзализныця", Производственное подразделение "Одесская объединенная дирекция железнодорожных перевозок", Главное управление ГСЧС в Харьковской области, Аварийно-спасательный отряд спецназначения ГСЧС в Сумской области, Исполнительный комитет Новониколаевского сельского совета, Белозер совет, Николаевский поселковый совет. Общественные организации: "Добробат – добровольческий строительный батальон", "Платформа развития города", "ОБЩЕ ХАБ", "Я и моя школа", "Фестиваль современного искусства "Гогольфест" "Консультационный центр поддержки малого и среднего бизнеса", "Город разумных" , "Украинская Правда", "Пространство равных возможностей", "Развитие бизнес-сектора Украины", "Центр обучения и образования взрослых "Юг", "Медиагруппа "Накипило", "ДИИ-Украина", "Институт Просвещения", "ВОСТОК", "Ре:Образование", "Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", "Центр общественных инициатив "Донбасс", "СМИ-НИ Кривой Рог", "Центр изучения реформ", "Харьковский Медиа Хаб", "Украинская ассоциация культурологов - Львов", "Ресурсный центр общественных инициатив", "ДЕЛАЕМ", "ИНСАЙНС", "Фонд постоянных медиа", "Момент прочности". Благотворительные организации: "Украинская образовательная платформа", "Координационный гуманитарный центр", "БФ "Восстановление Украины", "БИХАЙНД БЛУ АЙЗ ФАУНДЕЙШН", БФ "Соломенные котики", "Благотворительный фонд "За Херсонщину", "Благотворительный фонд" Фундейшн", "Международный благотворительный фонд "Сейвд", Херсонский областной благотворительный фонд "Объединение". Коммунальные учреждения и предприятия: КП "ИННОВАТОР", офис реформ Харькова, "Центр финансово-статистического анализа и материально-технического обеспечения образовательных учреждений" Запорожского областного совета. Частные компании: "Актив-Групп", "ЮНЭЙШН" и "МКК".

Как сообщал OBOZ.UA, пауза с финансированием в Украине проектов по линии USAID может длиться до полугода. В этой связи депутаты Верховной Рады Украины уже начали переговоры с европейскими партнерами, чтобы обеспечить альтернативные источники средств для реализации ключевых программ.

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