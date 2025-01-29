Денег может не быть еще полгода: в Украине начали искать альтернативу финансированию USAID

Пауза с финансированием в Украине проектов по линии Агентства США по международному развитию (USAID) может продлиться до полугода. В связи с этим депутаты Верховной Рады Украины начали переговоры с европейскими партнерами, чтобы обеспечить альтернативные источники средств для реализации ключевых программ.

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Об этом сообщили в парламентском Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики. Отмечается, что переговоры с европейскими коллегами направлены на предотвращение дестабилизации ключевых процессов в Украине.

"Масштаб проблем, с которыми столкнулась Украина и десятки других стран в связи с прекращением американской помощи, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. У украинских организаций и других субъектов, получавших гранты от USAID, не было времени подготовиться к таким резким изменениям", – заявили в комитете.

Там объяснили, что в связи с этим Украине придется принять меры для обеспечения работы целого ряда проектов, пока ведется аудит американского финансирования. За поддержкой уже обратились к европейским партнерам.

"Американский народ и правительство имеют полное право проверить результаты этой помощи и принять решение, продолжать ли свою глобальную поддержку. Но пока будет продолжаться аудит, Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве, а также предусмотреть свои действия в этом направлении в дальнейшем. На парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи – хотя бы в то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения. Вместе с тем, из-за паузы, дальнейшая нормализация процессов может состояться за три, четыре, пять, а то и шесть месяцев", – говорится в заявлении.

В комитете напомнили, что при помощи USAID в Украине реализовывались не только образовательные, научные, медийные, культурные проекты, но и инициативы, направленные на помощь детям и семьям с детьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах из-за вооруженной агрессии РФ. Кроме того, проекты, получавшие американскую помощь, создают рабочие места.

В то же время в Министерстве соцполитики считают, что приостановка финансирования проектов USAID в Украине пока что не окажет критического влияния на финансирование социальной сферы. Глава ведомства Оксана Жолнович объясняла, что средства на соцпомощь населению Украина получает в основном по другим программам.

Напомним, 24 января Государственный департамент США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил новую помощь во исполнение распоряжения президента Дональда Трампа. Представители агентства USAID, отвечающего за невоенную помощь США другим странам, также получили указание приостановить проекты, связанные с Украиной.

После этого госсекретарь США Марко Рубио представит Трампу доклад, в котором укажет, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие окончательно закрыть. Цель проверки – оценить, соответствует ли каждая программа политическим целям администрации США.

Среди замороженных проектов в Украине – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей, сообщали сотрудники USAID. По данным СМИ, украинские дипломаты и американские чиновники пытаются исключить Украину из-под действия директивы Трампа. В частности, издание Financial Times сообщало, что представители Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США призвали госсекретаря США рассмотреть возможность полного исключения Украины из аудита, учитывая ее критическую ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проанализировать приостановленные программы американской поддержки. Он отметил, что средства на восстановление критически важных проектов будут выделены из госбюджета, а дополнительное финансирование будут искать в Европе и в США.

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