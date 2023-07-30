Как изменится курс доллара в Украине на следующей неделе: озвучен прогноз

В Украине в начале августа на наличном рынке сохранятся все тренды, сформированные еще во второй половине июня. В частности, "коридор" допустимых валютных колебаний будет на уровне 37-38 грн/$.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус банка. По его прогнозу, нынешние колебания вряд ли претерпевают изменения.

"Изменения курса возможны в диапазоне 0,1-0,3 грн. В то же время "ширина" спреда (разницы между курсом покупки и продажи) также будет минимальной - от 0,15 грн до 0,25 грн. По крайней мере, такой спред является экономически мотивированным (напомню, что время от времени обменные пункты ставят разницу между курсом покупки и продажи на уровне 1 грн и даже больше; такое поведение "обменников", прежде всего, направлено на избежание возможных рисков при резком изменении курсов, а также мы не исключаем, что это может быть элементом банального нагнетания ажиотажного спроса)", – отметил специалист.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 июля наличный курс доллара составляет 37,15/37,80 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем, стоимость американской валюты не изменилась. Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, обновленная стратегия НБУ предусматривает, что Украина перейдет от фиксированного курса доллара к плавающему.

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