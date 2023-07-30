Как изменился курс доллара в Украине 30 июля: стоимость валюты в банках

В Украине по состоянию на 30 июля наличный курс доллара составляет 37,15/37,80 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость американской валюты не изменилась.

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Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Среди крупных украинских банков наибольший курс на покупку установили:

ПУМБ – 37,25 грн/$;

Укргазбанк, Креди Агриколь Банк – 37,20 грн/$;

Укрэксимбанк – 37,15 грн/$.

В свою очередь, наименьший курс установил Универсал Банк – 36,60 грн/$. На продажу наибольшую стоимость валюты определили:

Креди Агриколь Банк – 38,30 грн/$;

Ощадбанк, Универсал Банк – 38 грн/$.

При этом самый маленький курс на продажу опубликовал ПриватБанк – 37,55 грн/$.

Как изменится курс доллара в августе?

В августе ситуация на валютном рынке Украины будет стабильной и спокойной, спрогнозировал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, наличный доллар будет стоить 37-38 грн. А вот осенью, возможно, произойдут изменения, которые смогут повлиять на курс валют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, обновленная стратегия НБУ предполагает, что Украина перейдет от фиксированного курса доллара к плавающему.

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