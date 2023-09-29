Изменения по доллару: как за сутки переписали курс в украинских банках и обменниках

В Украине подешевел наличный доллар. Утром 29 сентября банки выставили курс валюты на среднем уровне 37,55-38,2 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 4 коп. – в продаже.

Снизили курс и в обменниках – до 37,95/38,1 грн (покупка/продажа). Что:

на 10 коп. ниже в покупке, чем 28 сентября;

на 8 коп. – в продаже.

А вот официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

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Какой курс в банках

Среди крупных банков самую высокую стоимость доллара в покупке определил Креди Агриколь Банк – 37,65 грн. Самую низкую – OTP Bank, 36,95 грн. У остальных курс находится на уровне 37,2-37,5 грн.

Продает валюту дороже всего тот же Креди Агриколь Банк – 38,65 грн. Дешевле всего – ПриватБанк 37,8 грн. Другие крупные банки выставили курс продажи в 37,95-38,25 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Что будет на следующей неделе

В начале октября (со 2 по 8 число) средний курс наличного доллара в Украине ожидается на уровне 37,5-39 грн грн. Что немного меньше прогнозируемой стоимости валюты на весь месяц в 37,5-40 грн.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между покупкой и продажей доллара в это время не превысит 10-30 коп. Исключение – обменники, где "спред ситуативно может быть до 1 грн".

Ежедневные же колебания, заметил Лесовой, критическими не будут. Они ожидаются на уровне 30-50 коп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что руководство Нацбанка заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. И отказаться таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн.

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