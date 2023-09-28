Банки определились с курсом доллара на начало октября: чего ожидать украинцам

В начале октября (со 2 по 8 число) средний курс наличного доллара в Украине ожидается на уровне 37,5-39 грн грн. Что немного меньше прогнозируемой стоимости валюты на весь месяц в 37,5-40 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница между покупкой и продажей доллара в это время не превысит 10-30 коп.

Однако это не касается обменников. Там "спред ситуативно может быть до 1 грн".

Ежедневные же колебания, заметил Лесовой, критическими не будут. Они ожидаются на уровне 30-50 коп.

Октябрь должен быть спокойным

В целом же, отметил он, в октябре каких-либо кардинальных изменений на валютном рынке ожидать не следует. Ведь "своевременные и эффективные решения НБУ" оказали, по его словам, позитивное влияние на ситуацию. В частности, регулятор:

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значительно увеличил лимит по продаже валют коммерческими банками населению;

увеличил лимит на приобретение безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитах;

расширил возможность осуществлять ряд валютных платежей за пределы страны;

расширил возможности банков и других финучреждений продавать валютную наличку.

"Такие решения можно считать стратегическими, они способны снять напряжение в будущем. По всем экономическим признакам в течение следующей недели наличный валютный рынок будет находиться, по меньшей мере, в прогнозируемом состоянии. По крайней мере, риски каких-то "непредсказуемостей" минимальны", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 28 сентября же банки выставили курс наличного доллара на среднем уровне 37,6/38,24 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 6 коп. – в продаже. В обменниках валюта также подешевела – до 38,05/38,18 грн (покупка/продажа).

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