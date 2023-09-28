В Украине новый курс доллара: как банки изменили стоимоть валюты 28 сентября

За прошедшие сутки в Украине подешевел наличный доллар. Утром 28 сентября банки выставили его курс на среднем уровне 37,6/38,24 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 6 коп. – в продаже.

Среди крупных учреждений дороже всего покупает доллар Креди Агриколь Банк – 37,7 грн. Дешевле всего – OTP Bank, 36,9 грн. В остальных банках курс варьируется от 37 грн до 37,55 грн.

Продает валюту дороже других тоже Креди Агриколь Банк – 38,7 грн. Самый низкий курс выставил тот же OTP Bank – 37,75 грн. В остальных банках курс доллара в продаже находится на уровне 37,8-38,3 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Видео дня

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

В обменниках курс также снизили

Подешевел доллар и в обменниках. Утром 28 сентября там выставили курс в 38,05/38,18 грн (покупка/продажа). Это:

на 4 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 2 коп. – в продаже.

Курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

В октябре будет новый курс

В то же время в банковском секторе Украины уже готовятся к подорожанию наличного доллара в октябре. Ожидается, что в следующем месяце курс валюты будет находиться в рамках 37,5-40 грн, что превысит текущие показатели.

"По нашему расчету, возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 грн/долл. – с незначительным спредом (до 0,3 грн). А также при небольшой амплитуде ежедневных колебаний, которая будет находиться в пределах 0,3-0,5 грн", – рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Впрочем, подчеркнул банкир, точно предугадать, как поведет себя наличный курс в октябре, сейчас крайне сложно. Ведь все будет зависеть от ряда нюансов и факторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время руководство Нацбанка заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. И отказаться таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн.

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