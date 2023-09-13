Изменения на валютном рынке: как за сутки в Украине переписали стоимость доллара

В украинских банках подорожал наличный доллар. Утром 13 сентября его выставили на среднем уровне 37,6/38,2 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже, чем днем ранее (и в покупке, и в продаже).

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Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке выставил ПУМБ – 37,75 грн. Дороже 37,5 грн доллар покупают также:

Креди Агриколь Банк, Сенс Банк – 37,7 грн;

Укрэксимбанк – 37,6 грн.

Дешевле всего валюту продает OTP Bank – по 36,85 грн. Остальные банки выставили курс доллара в покупке на уровне 37-37,45 грн.

Самый высокий курс в продаже определили ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. За ними:

Ощадбанк – 38,45 грн;

Укрэксимбанк – 38,4 грн.

Самый низкий – OTP Bank, 37,85 грн, а также ПриватБанк, 37,9 грн. В остальный банках курс в продаже установили на уровне 38,1-38,2 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Повысили курс и на черном рынке

В обменниках курс доллара также вырос – здесь его установили на уровне 38,02/38,15 грн (покупка/продажа). Это:

на 7 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 10 коп. – в продаже.

Зафиксированный курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Будет ли доллар по 41 грн

Ранее же глава Минфина Сергей Марченко заявил, что министерство обеспокоено укреплением гривни. А потому рассчитывает, что в 2024 году среднегодовой курс доллара в Украине может составить 41,4 грн.

Он подчеркнул, что для укрепления гривни "нет никаких фундаментальных факторов". По его словам, это минус для экспортно-ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны. Марченко добавил, что "экспорт не растет вообще".

Впрочем, как рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, в настоящее время нет каких-либо предпосылок для повышения курса доллара в Украине до 41 грн и выше. Однако полностью исключать такой вариант развития событий во время войны нельзя: любое мощное негативное событие может стать шоком для рынка, что может повлечь за собой падение гривни.

Тем не менее, подчеркнул эксперт, даже при реализации такого сценария скачка курса доллара может не случится. Ведь несмотря на опасения этого после того же подрыва Каховской ГЭС, стоимость доллара не улетела вверх.

Если же не учитывать внешние факторы, то на стремительный рост курса может повлиять, по его словам, лишь"желание Нацбанка как-то его либарализовать". Впрочем, признал эксперт, до весны ожидать, к примеру, значительного изменения официального курса американской валюты, по его словам, не стоит – "зимой у нас и так много стрессовых факторов".

"Я пока не вижу в следующем году курса 40 грн и больше", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам же аналитика Алексея Козырева, в ближайшее время НБУ не будет отменять фиксированный курс доллара и оставит его на уровне 36,56 грн. Вместо этого в регуляторе, вероятно, продолжат отменять валютные ограничения, введенные в первые дни войны.

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