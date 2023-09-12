Будет ли доллар стоить 41 грн, как прогнозирует Минфин: украинцам рассказали, чего ожидать в 2024 году

В настоящее время нет каких-либо предпосылок для повышения курса доллара в Украине до 41 грн и выше. Однако полностью исключать такой вариант развития событий во время войны нельзя: любое мощное негативное событие может стать шоком для рынка, что может повлечь за собой падение гривни.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Он отметил, что такими шоковыми событиями могут стать, к примеру:

полное исчезновение возможности экспорта;

техногенная катастрофа, сопоставимая с подрывом Каховской ГЭС;

массовые обстрелы Россией инфраструктуры страны;

либо же серьезные неудачи на фронте.

Впрочем, подчеркнул эксперт, даже при реализации какого-либо из таких сценариев скачка курса доллара может не случится. Ведь несмотря на опасения этого после того же подрыва Каховской ГЭС, стоимость доллара не улетела вверх.

"Давайте вспомним ситуацию с Каховской ГЭС: была очень серьезная катастрофа, но на курсе это никак не отразилось. Давайте вспомним, как в обстреливали электростанции по всей стране – это на курсе тоже никак не сказалось", – напомнил Паращий.

Если же не учитывать внешние факторы, то на стремительный рост курса может повлиять, по его словам, лишь"желание Нацбанка как-то его либарализовать". Впрочем, признал эксперт, до весны ожидать, к примеру, значительного изменения официального курса американской валюты, по его словам, не стоит – "зимой у нас и так много стрессовых факторов".

"Я пока не вижу в следующем году курса 40 грн и больше", – резюмировал он.

Почему заговорили о курсе в 41 грн

Тему повышения курса доллара до 41 грн поднял глава Минфина Сергей Марченко. По его словам, министерство обеспокоено укреплением гривни, а потому рассчитывает, что в 2024 году среднегодовой курс доллара в Украине может составить 41,4 грн.

Глава Минфина подчеркнул, что для укрепления гривни "нет никаких фундаментальных факторов". По его словам, это минус для экспортно-ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны. Марченко добавил, что "экспорт не растет вообще".

Впрочем, следует однако отметить, что "бюджетные" прогнозы курса доллара сбываются редко. Например, в госбюджете Украины на 2023 год предусмотрен курс доллара на уровне 42,2 грн, а по состоянию на 11 сентября американская валюта даже на наличном рынке стоит не дороже 38,5 грн (официальный курс остается фиксированным на уровне 36,6 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 сентября же в украинских банках подорожал наличный доллар – однако только в продаже. Утром 12 сентября банки продают американскую валюту по среднему курсу 38,15 грн, что на 5 коп. превышает показатель предыдущего дня. В покупке курс остался на прежнем уровне 37,55 грн.

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