Что будет с долларом в ближайшее время: отменят ли фиксированный курс и какую стоимость выставят банки

В ближайшее время НБУ не будет отменять фиксированный курс доллара и оставит его на уровне 36,56 грн – вместо этого в регуляторе, вероятно,продолжат отменять валютные ограничения, введенные в первые дни войны. В связи с этим резких изменений курса валюты 11-17 сентября не предвидится и ее "банковский" курс будет находиться в пределах 37,15-38,6 грн.

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Так считает аналитики Алексей Козырев, передает "Минфин". В то же время, он отметил: объявление решения НБУ произойдет в четверг – 14 сентября состоится заседания его монетарного комитета. А потому практически вся текущая неделя "пройдет еще по старым правилам игры на валютном рынке".

"Нацбанк продолжит закрывать дефицит доллара на торгах для удержания коридора безналичного доллара на уровне 36,5686 – 36,9343 грн. И потратит на это, по моим расчетам, не менее 450-680 млн долларов", – объяснил аналитик.

Каким будет курс 11-17 сентября

По словам Козырева, в большинстве банков курс наличного доллара на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли/продажи от 37,15 до 38,6 грн.

В обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи будет находиться в более узких пределах – от 37,4 до 38,4 грн.

"Только в случае "сюрпризов" от Нацбанка относительно решений 14 сентября возможна раскачка котировок доллара в период 14-15 сентября", – подчеркнул аналитик.

За выходные доллар подорожал

Утром 11 сентября же банки выставили курс американской валюты на уровне 37,55/38,1 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. дороже, чем было перед выходными (8 сентября) в покупке, и на 7 коп. – в продаже.

Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке выставили Ощадбанк – 37,55 грн, и ПУМБ – 37,5 грн. Самый низкий – OTP Bank, 36,75 грн, а также Универсал Банк – 36,9 грн.

Продают валюту дороже всего Ощадбанк – 38,45 грн, а также Креди Агриколь Банк – 38,4 грн. Дешевле всего – ПриватБанк и OTP Bank, 37,9 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине с 29 августа изменили правила продажи валюты. НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту. Также увеличили ежемесячный лимит на продажу валюты для размещения на депозите.

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