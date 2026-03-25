Венгрия прекратила поставки газа в Украину: Орбан немедленно требует российскую нефть

Венгрия прекратила поставки газа в Украину, требуя возобновления транзита нефти через "Дружбу", несмотря на то что повреждения инфраструктуры вызваны российскими ударами и требуют времени на ремонт. Украина уже согласилась возобновить прокачку при поддержке ЕС, но работы могут занять до полутора месяцев.

Об остановке поставок заявил пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Пока Украина не будет поставлять нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, мы сохраним защищенную цену на бензин и сниженную цену на газ!", – заявил он.

Фактически это означает энергетическое давление, ведь Орбан пытается заставить как можно быстрее восстановить прокачку кремлевской нефти, от которой зависит не только венгерская, но и словацкая экономика. Такая позиция вызвала резонанс, ведь Украина неоднократно объясняла причины остановки транзита.

Почему остановилась "Дружба"

Ключевым фактором стали российские обстрелы, которые повредили инфраструктуру нефтепровода. В частности, была выведена из строя насосная станция "Броды" – критически важный элемент системы, обеспечивающий давление для транспортировки нефти.

Проблема не только в трубе, а во внутреннем оборудовании, которое подверглось серьезным разрушениям. Во время атаки был уничтожен резервуар с десятками тысяч кубометров нефти, что вызвало масштабный пожар и вывело из строя системы контроля. Именно эти повреждения невозможно оценить по спутниковым снимкам, на которые ссылается венгерская сторона.

Европа предложила финансовую и техническую помощь для восстановления инфраструктуры. Президент Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС профинансировать ремонтные работы и привлечь экспертов. Украина уже согласилась на эти условия, поручив координацию процесса Нафтогазу.

По предварительным оценкам, полное восстановление транзита может занять около полутора месяцев – при условии отсутствия новых атак. Несмотря на технические объяснения, Будапешт и Братислава поставили под сомнение масштабы повреждений. Орбан даже опубликовал спутниковые снимки, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии серьезных разрушений.

Нефтепровод "Дружба" остается одним из ключевых маршрутов поставок нефти для стран Центральной Европы. Несмотря на курс ЕС на уменьшение зависимости от российских энергоносителей, эта инфраструктура до сих пор имеет критическое значение. Именно поэтому Брюссель настаивает на скорейшем восстановлении транзита – даже в условиях войны и постоянных рисков новых атак.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в будущем Словакия может присоединиться к Венгрии и поддержать вето на предоставление Евросоюзом Украине кредита на 90 млрд евро. Как и в Будапеште, в Братиславе это связывают с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

