Италия предоставит Украине пакет помощи на 140 млн евро: на что потратят средства

Италия объявила о выделении Украине 140 миллионов евро для восстановления, в том числе железнодорожной инфраструктуры. Часть средств будет направлена на реконструкцию разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе, а также сферу здравоохранения, сельского хозяйства и разминирование территорий.

Об этом объявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время выступления на берлинской Конференции по восстановлению Украины 11 июня. Таяни также анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании между Италией и Украиной, что усилит двустороннее сотрудничество.

Восстановление из железнодорожной инфраструктуры является одним из ключевых направлений инвестиционного пакета. Украинская железная дорога получила значительные повреждения из-за российской агрессии, что затрудняет логистику, перевозку товаров и пассажиров, а также эвакуацию гражданских из зоны боевых действий. Финансовая помощь от Италии поможет модернизировать железнодорожные пути, восстановить важные маршруты и улучшить транспортную инфраструктуру, что будет способствовать экономическому росту и стабильности в Украине.

Таяни также отметил, что Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи, в том числе средства противовоздушной обороны. Это включает в себя систему Samp-T, единую европейскую систему, способную перехватывать баллистические ракеты. "Я полностью согласен с Дмитрием Кулебой, когда он говорит, что первая стратегия для восстановления Украины – это защита ее инфраструктуры с помощью различных систем противовоздушной обороны ", – добавил Таяни.

Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC2024) проходит в Берлине 11-12 июня. В мероприятии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, а также другие чиновники, включая министерку экономики Украины Юлию Свириденко, возглавлявшую украинскую делегацию. Конференция стала третьей с начала полномасштабной войны и сосредоточилась на мобилизации частного сектора для реконструкции и экономического роста, социального восстановления, развития местных общин и интеграции Украины в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина и Франция подписали соглашение на 200 млн. евро для восстановления критической инфраструктуры и поддержки экономических секторов, из которых 60 млн. евро будет направлено на энергетику. Эти средства помогут Украине восстанавливать сферы здравоохранения, инфраструктуры, сельского хозяйства и водоснабжения.

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