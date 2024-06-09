Франция предоставит Украине €200 миллионов: куда будут направлены средства

Украина и Франция подписали соглашение на 200 млн. евро для восстановления критической инфраструктуры и поддержки экономических секторов, из которых 60 млн. евро будет направлено на энергетику. Эти средства помогут Украине восстанавливать сферы здравоохранения, инфраструктуры, сельского хозяйства и водоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины. В Париже состоялось подписание грантового соглашения между правительствами Французской Республики и Украиной.

Цель соглашения – привлечь грантовые средства правительства Франции в сумме 200 млн. евро, которые будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры Украины. Согласно условиям подписанного соглашения, 60 млн. евро из этой суммы будут направлены на поддержку энергетического сектора Украины.

Другие средства предназначены для предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру для восстановления страны. Речь идет о таких секторах, как здравоохранение, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, переработка отходов, разминирование, жилищное строительство и цифровые технологии.

Реализация проектов в других секторах будет рассматриваться в индивидуальном порядке. "Это не только финансовая поддержка, но и символ нашей солидарности с Украиной в ее борьбе против агрессии и стремлении к восстановлению", - отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Спасибо правительству Франции за неизменную поддержку Украины, которую мы ощущаем с начала полномасштабного вторжения России. Террористическая Россия системно обстреливает украинские города, убивая людей и уничтожая нашу критическую инфраструктуру. Помощь французского правительства будет способствовать восстановлению Украины от последствий вооруженной агрессии России и восстановлению критической также приоритетных секторов экономики. Это неоценимый вклад в устойчивость Украины сегодня и восстановление в будущем", – отметила первый вице-премьер-министр – министер экономики Украины Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Федеральный совет Швейцарии заявил о выделении Украине 58,7 млн швейцарских франков (60,52 млн евро) на цифровизацию государственных услуг. Финансирование будет поступать в течение четырех лет (2024–2028) из регулярного бюджета международного сотрудничества.

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