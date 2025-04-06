Исключение из списка не помогло: Newsweek рассказал, как тарифы Трампа ударили по российской экономике

Введенные недавно пошлины американским президентом Дональдом Трампом, хотя и не были направлены непосредственно против России, и даже страна-агрессорка была исключена из списка, они все равно повлекли за собой обвал ее фондового рынка на $23,7 миллиарда. Индекс MOEX упал на 8% за неделю – больше всего со времени полномасштабного вторжения 2022 года.

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Об этом пишетNewsweek. Начало новой тарифной политики Трампа имело целью защиту американских производителей от внешней конкуренции, однако эти меры запустили волну экономической нестабильности по всему миру.

Россия не попала под прямые санкции в виде пошлин – официально потому, что санкционное ограничение уже значительно сократило ее торговлю с США. Тем не менее, опосредованный эффект новой экономической стратегии США оказался достаточно болезненным для российской экономики.

Наиболее показательной реакцией на действия Трампа явилось стремительное падение на Московской бирже. Индекс MOEX Russia, охватывающий 43 крупнейшие компании страны, потерял 8,05% всего за одну неделю – это самое большое падение с сентября 2022 года, когда рынок сотрясла новость о массовой мобилизации.

Капитализация биржевых компаний уменьшилась на $23,7 миллиарда, что явилось настоящим ударом для инвесторов. Наибольшие потери понесли акции ведущих государственных и промышленных гигантов:

"Сбербанк" – падение на 5,2%;

– падение на 5,2%; "Газпром" – 4,9%;

– 4,9%; "Мечел" – 7%;

– 7%; "Новатек" – 5,4%.

Еще один критический фактор – это ожидаемое снижение мировых цен на нефть. Аналитики прогнозируют, что новая тарифная политика приведет к замедлению мировой экономики, уменьшению спроса на нефть, а соответственно – и к падению цен на нее. Поскольку экспорт энергоресурсов является основным источником дохода для Кремля, такой сценарий создает реальные угрозы для финансирования войны и погашения государственных долгов.

ОПЕК, предчувствуя негативный эффект тарифной войны, решила втрое увеличить добычу нефти уже в мае. Это попытка компенсировать финансовые потери путем объемов, однако, по мнению экспертов, такая стратегия может привести к еще большему снижению цен. В результате Россия попадает в ловушку: больше нефти – меньше прибыли.

Аналитики указывают на серьезные последствия для фискального баланса РФ. Если цены на нефть упадут еще больше, правительство вынуждено будет брать кредиты – и это в условиях роста стоимости заимствований. В свою очередь, повышение ставок сделает еще более сложным экономический рост внутри страны.

Елена Кожухова, аналитик Veles Capital, отмечает, что такая зависимость России от экспорта сырья делает ее чрезвычайно уязвимой к глобальным экономическим изменениям. Снижение цен на энергоносители на фоне роста импортных расходов лишь усугубит финансовый кризис в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом таможенных тарифов три основных фондовых индекса США упали более чем на 5%. S&P 500 упал почти на 6%, что стало самой плохой неделей для фондового рынка США с 2020 года.

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