Имущество первого заместителя главы НБУ Рожковой начали продавать за долги: что уже ушло с молотка

Судебные исполнители приступили к продаже собственного первого заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой за долги перед Фондом гарантирования вкладов. Так, 30 декабря 2024 за 502,3 тыс. грн с молотка ушло ее упаковочное место в Киеве по адресу ул. Волынская 10.

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Об этом сообщила сама госпожа Рожкова 6 января 2025 года в отчете НАПК (Нацагентство по предотвращению коррупции). В информации указано, что продажа состоялась в рамках исполнительного производства 72392283. Всего в госреестрах у Екатерины Рожковой указано 16 судебных дел и 5 исполнительных производств, и номер 72392283 присвоен производству по громкому делу Фонда гарантирования вкладов физлиц против Платинум Банка, еще находящийся в процессе ликвидации. То есть специалисты ФГВФЛ еще распродают имущество этого финучреждения и проводят разнообразные взыскания в пользу пострадавших вкладчиков с депозитами более 200 тыс. грн (которые уже возмещены потерпевшим) и других кредиторов.

Нацбанк принял решение об отзыве лицензии у Платинум Банка в феврале 2017 года, а ФГВФЛ почти сразу поставил его на ликвидацию. Иск к прежнему руководству Платинуму Фонд гарантирования направил в суд только в июне 2020-го, среди ответчиков были топ-менеджеры: бывшие члены наблюдательного совета банка, в том числе Григорий Гуртовой, а также председатель правления Константин Смольский и и.о. главы правления Екатерина Рожкова, которая на тот момент уже работала в Нацбанке. Всего чиновники судились с 11 лицами, связанными с банком, на общую сумму 1,48 млрд грн.

Судебное противостояние длилось почти четыре года — до марта 2024 года, когда, как писал OBOZ, Рожкова вместе с 10 бывшими коллегами проиграли дело. Кассационный хозяйственным судом в составе Верховного суда признал законными требования Фонда гарантирования.

Впрочем, Екатерина Викторовна после того тоже продолжала сопротивляться, пыталась через суд обжаловать действия Государственной исполнительной службы (Департамента государственной службы Министерства юстиции) по взысканию ее имущества через процедурные моменты. И 21 ноября 2024 года в Соломенском районном суде г. Киева все же проиграла дело по производству 2-а/760/1150/24.

И теперь стало известно, что уже через месяц состоялась продажа первого имущества Екатерины Рожковой в рамках соответствующего производства. Других отчетов о распродажах она официально не декларировала.

За весь 2024 год госпожа Рожкова делала только одно "Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии". Это произошло 10 июля и речь шла об оплате обучения в Украине на 348 тыс. грн и еще исправляла свою декларацию за 2023 год.

И даже после корректировок в этой декларации-2023 не появились данные о проданной теперь за 502,3 тыс. грн недвижимость, то есть о вышеупомянутом паркоместо по ул. Волынская 10. Хотя государственном реестре есть информация о том, что по этому адресу госпоже Екатерине принадлежит машиноместо и квартира.

В исправленной версии декларации за 2023 год в собственности Екатерины Рожковой перечислены следующие объекты недвижимости:

50% квартиры в Киеве общей площадью 99,5 кв.м., приобретенные в ноябре 2009 года, указана стоимость этой даты 220,8 тыс. грн;

гараж на 19,8 кв.м в Киеве с декабря 2008 года за 24,6 тыс. грн;

земельный участок в с.Мархаловка (Киевская область) на 1505 кв. с мая 2007 года по 114,8 тыс. грн;

земельный участок в с.Кожуховка (Киевская область) на 1193 кв. с марта 2007 г. без уточнения стоимости;

садовый (дачный) дом в с.Кожуховка (Киевская область) на 87,7 кв.м. с декабря 2014 без уточнения стоимости.

Также банкир сообщила об одном недостроенном доме в с.Мархаловка (Киевская область) общей площадью 299,1 кв. Еще перечислила многочисленные ювелирные изделия (часы) и о пользовании иномаркой Honda CR-V 2008 года выпуска.

Юристы объяснили, что исполнители попытаются продать все имущество г-жи Рожковой и других ответчиков, согласно задолженности каждого. Хотя пока доподлинно неизвестно, как именно распределена выплата 1,48 млрд грн на 11 человек, проигравших суд Фонда гарантирования.

"Обычно судебные исполнители пытаются взыскать все активы на сумму задолженности для покрытия долга человека/проигравших суд. Должнику оставляют небольшой список личного имущества. Даже если речь идет о неполном владении, скажем, 50% квартиры – эта доля выделяется, а остальные остаются другим владельцам. Более того: исполнитель может подать фраудаторный иск, направленный против попытки уклонения от обязательств. То есть, если человек еще до окончательного решения суда начал дарить, передавать по наследству или продавать свое имущество, все эти действия могут через суд признать противозаконными и аннулировать. Чтобы вернуть имущество должнику и продать его в рамках исполнительного производства", – объяснил OBOZ.UA процедуру старший партнер адвокатской компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец.

И уточнил, что исполнительная служба также имеет право обратиться к работодателю — в данном случае Нацбанку — с требованием регулярно (ежемесячно) взимать 20% текущей зарплаты/вознаграждения должника.

"Не важно, как именно человек получает зарплату — на банковскую карту или наличными. Работодатель (НБУ) после обращения судебного исполнителя должен удерживать 20% суммы и передавать в счет долга. Та самая процедура, что и по содержанию алиментов", – добавил Кравец.

OBOZ.UA направил в Национальный банк соответствующий запрос, чтобы узнать, как НБУ сотрудничает с Государственной исполнительной службой по этому вопросу.

Как ранее писал OBOZ.UA, против Екатерины Рожковой приступили к исполнительному производству еще в 2023-м. ФГВО выиграл суд и теперь требует от Рожковой и 11 ее бывших коллег из Платинум Банка заплатить 1,48 млрд грн.

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