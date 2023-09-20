Може досить намагатися знищити місцеве саморядування⁉️

Уряд вніс до Ради диктаторський законопроект №10037, яким хоче забрати ПДФО з місцевих бюджетів до центрального. Кабмін подає це під виглядом фінансування оборонно-промислового комплексу. Але на тлі скандалів із корупцією, розкраданням мільярдів на закупівлях, непрофесіоналізмом – довіри до Уряду немає.

Щоб не дати розпиляти ці кошти на центральному рівні, команда "Розумної політики" реєструє альтернативний законопроект №10037-4, який не загрожуватиме децентралізації і дійсно дозволить громадам допомагати армії.

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Ми пропонуємо дозволити місцевим радам затверджувати власні програми підтримки сектору безпеки і оборони. Зараз у громад такі можливості обмежені, тому ми будемо наполягати, щоб це було закріплено на рівні закону!

Наш проект також передбачає збереження зарахування ПДФО до місцевих бюджетів на рівні 64% – так, як це діє сьогодні.

Кошти з Дорожнього фонду і Фонду водних шляхів ми пропонуємо перенаправити на цільові видатки з модернізації озброєння та на виплату винагороди у військових формуваннях, а не в загальний фонд Держбюджету, як це пропонує Уряд. Щоб потім ці гроші не були розбазарені.

Окрім цього, ми також зареєстрували постанову №10074, де закликаємо Кабінет міністрів зупинити шкідливі ініціативи, які загрожують місцевому самоврядуванню, та за місяць розробити комплекс заходів для підтримки громад, які опинилися у скрутному становищі через російську агресію.

Місцеві громади потрібно підтримувати і давати їм можливість допомагати армії, а не притискати і так у найскладніші часи!