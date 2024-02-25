"Готовимся открыть авиапространство": Кубраков рассказал о возобновлении сообщения над Украиной

Над Украиной могут открыть авиационное сообщение. Это сложный процесс, но первые формальные шаги страна делает уже сейчас.

Об этом рассказал Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. "Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков к соответствующим регуляторам", – сказал он.

Глава министерства отметил, что точные сроки никто из чиновников называть не будет. Но над проектом действительно работают, он постепенно реализуется.

"Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас. Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков соответствующим регуляторам. Сроки называть точно никто не будет", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что перед тем, как восстанавливать гражданское авиасообщение, Украине нужно радикально решить вопрос безопасности. Ведь война продолжается, и именно аэропорты могут стать желанными целями для врага.

Но это не единственная сложность с возвратом перелетов – также есть серьезные проблемы со страхованием и отсутствием регламентов для военного времени. Также для выполнения полетов будут необходимы разрешения специальных органов безопасности, в частности, Сил противовоздушной обороны.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения. В настоящее время рассматриваются 2 аэропорта - "Борисполь" и во Львове. Однако, приоритетен именно первый.

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