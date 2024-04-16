В Украине ввели выплаты военным по 70 тысяч: хватит ли денег

Депутаты Верховной Рады поддержали постановление о ежемесячных выплатах в размере 70 тысяч гривен для военных на передовой. Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил поддержку этому решению, отметив, что средств в государстве хватит и призвал к "разумному" финансированию за счет налогов и внутреннего долга.

"О бессмысленной дискуссии о том, хватит или нет у нас денег на повышение выплаты военным на нуле или в связи с гибелью есть простой и однозначный ответ: хватит", – сообщил Гетманцев в Telegram.

Депутаты Верховной Рады 11 апреля поддержали постановление, предусматривающее ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч гривен для находящихся на передовой военных. Это стало существенным шагом в обеспечении финансовой поддержки находящимся в сложных условиях боевых действий. Однако на фоне этого решения возникает вопрос об источниках финансирования этих выплат и их влиянии на экономику страны.

В контексте обсуждения финансирования военных, Гетманцев отмечает, что финансирование может осуществляться за счет налогов и внутреннего долга, в частности, путем привлечения ресурсов через банковскую систему. "За счет налогов, которые мы все вместе с готовностью и пониманием будем платить в объеме, необходимом нашим военным (а также. – ред.) за счет внутреннего долга, тем более здесь есть куда двигаться в плане привлечения ресурса, прежде всего, банков ", – отмечает Гетманцев.

В то же время он подчеркивает нецелесообразность финансирования за счет эмиссии, поскольку это может привести к инфляции и девальвации, что негативно скажется на экономике и гражданах. – отмечает Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на выплаты военнослужащим в Украине предусмотрено 751,3 млрд. грн. Кроме того, более 14 млрд грн заложено в поддержку ветеранов.

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