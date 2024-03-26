Какие выплаты вернули украинским военным: кто сможет получить с 1 апреля
На выплаты военнослужащим в Украине предусмотрено 751,3 млрд. грн. Кроме того, более 14 млрд. грн. заложен в поддержку ветеранов.
OBOZ.UA расскажет, какие выплаты будут получать украинские защитники.
В первую очередь следует разобраться, из чего состоят выплаты военнослужащим. В Украине размер зарплат для защитников состоит из двух частей:
- денежное довольствие
- дополнительное вознаграждение на период военного положения (30, 50 или 100 тысяч гривен).
При этом денежное довольствие также состоит из двух частей:
- должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;
- надбавки за особенности прохождения службы, режим секретности, научные или спортивные звания и т.д.
Следует отметить, что минимальная зарплата рекрута ВСУ в 2024 году установлена на уровне 20130 гривен.
Военные могут подсчитать размер выплаты с помощью запущенного Минобороны сайта Соцобеспечения и поддержки военнослужащих и их семей.
Отметим, что в 2023 году дополнительные выплаты военным в размере 30 тысяч гривен отменили, однако через несколько месяцев их вернули, но с некоторыми изменениями.
Например, теперь раненые бойцы, выведенные за штат, также имеют право на достойную выплату - 20100 гривен, а не 500-700 гривен, как раньше. Кроме того, введены выплаты инструкторов, курсантов и срочников.
Кто может получить дополнительные 30 000 грн.
- военнослужащие (ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта), выполняющие боевые задания для обороны Украины, защиты населения и интересов государства; Дополнительные выплаты до 50 тысяч грн. могут получать военнослужащие, которые на расстоянии осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии столкновения и выполняют боевые задания на расстоянии первого эшелона обороны или наступления.
- лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;
- военнослужащие в должностях руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных центрах и подразделениях (могут получать от 15 до 30 тыс. грн. доплаты в зависимости от квалификации).
Денежное вознаграждение в 100 тысяч грн могут получить:
- военнослужащие, служащие ГСЧС и полиции, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, обеспечивают осуществление мер по нацбезопасности и обороне в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях;
- лица рядового и начальствующего состава территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, которые привлекаются Главнокомандующим ВСУ для непосредственного участия в боевых действиях или осуществления мер по нацбезопасности и обороны в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях.
Кроме того, дополнительное вознаграждение 100 тысяч гривен выплачивается лицам, получившим ранение, связанное с защитой Украины и находящимся на стационарном лечении (в частности, за рубежом).
Также постановлением устанавливаются ежемесячные доплаты для военных, несущих срочную службу (6 тыс. грн.) и курсантов (2,35 тыс. грн.)
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в 1 марта выплата пособия на проживание для ВПЛ была продлена еще на 6 месяцев для отдельных категорий ВПЛ, которые получали ее уже в течение одного-двух лет (не менее 8-ми мес). Первоначально выплаты были продолжены для людей, которые не имеют возможности работать, ухаживают за детьми или тяжело больными или лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы.
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