Какие выплаты вернули украинским военным: кто сможет получить с 1 апреля

На выплаты военнослужащим в Украине предусмотрено 751,3 млрд. грн. Кроме того, более 14 млрд. грн. заложен в поддержку ветеранов.

OBOZ.UA расскажет, какие выплаты будут получать украинские защитники.

В первую очередь следует разобраться, из чего состоят выплаты военнослужащим. В Украине размер зарплат для защитников состоит из двух частей:

денежное довольствие

дополнительное вознаграждение на период военного положения (30, 50 или 100 тысяч гривен).

При этом денежное довольствие также состоит из двух частей:

должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;

надбавки за особенности прохождения службы, режим секретности, научные или спортивные звания и т.д.

Следует отметить, что минимальная зарплата рекрута ВСУ в 2024 году установлена ​​на уровне 20130 гривен.

Военные могут подсчитать размер выплаты с помощью запущенного Минобороны сайта Соцобеспечения и поддержки военнослужащих и их семей.

Отметим, что в 2023 году дополнительные выплаты военным в размере 30 тысяч гривен отменили, однако через несколько месяцев их вернули, но с некоторыми изменениями.

Например, теперь раненые бойцы, выведенные за штат, также имеют право на достойную выплату - 20100 гривен, а не 500-700 гривен, как раньше. Кроме того, введены выплаты инструкторов, курсантов и срочников.

Кто может получить дополнительные 30 000 грн.

военнослужащие (ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта), выполняющие боевые задания для обороны Украины, защиты населения и интересов государства; Дополнительные выплаты до 50 тысяч грн. могут получать военнослужащие, которые на расстоянии осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии столкновения и выполняют боевые задания на расстоянии первого эшелона обороны или наступления.

лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;

военнослужащие в должностях руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных центрах и подразделениях (могут получать от 15 до 30 тыс. грн. доплаты в зависимости от квалификации).

Денежное вознаграждение в 100 тысяч грн могут получить:

военнослужащие, служащие ГСЧС и полиции, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, обеспечивают осуществление мер по нацбезопасности и обороне в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях;

лица рядового и начальствующего состава территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, которые привлекаются Главнокомандующим ВСУ для непосредственного участия в боевых действиях или осуществления мер по нацбезопасности и обороны в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях.

Кроме того, дополнительное вознаграждение 100 тысяч гривен выплачивается лицам, получившим ранение, связанное с защитой Украины и находящимся на стационарном лечении (в частности, за рубежом).

Также постановлением устанавливаются ежемесячные доплаты для военных, несущих срочную службу (6 тыс. грн.) и курсантов (2,35 тыс. грн.)

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в 1 марта выплата пособия на проживание для ВПЛ была продлена еще на 6 месяцев для отдельных категорий ВПЛ, которые получали ее уже в течение одного-двух лет (не менее 8-ми мес). Первоначально выплаты были продолжены для людей, которые не имеют возможности работать, ухаживают за детьми или тяжело больными или лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы.

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