Глобальный уровень неопределенности достиг рекорда: что это значит и как должна действовать Украина

Напряженная ситуация в мировой геополитике, торговые войны, новые военные конфликты привели к тому, что Глобальный индекс неопределенности достиг рекордных с 1990 года показателей. Это угрожает миру падением инвестиций и замедлением глобальной экономики и, чтобы защитить интересы своих граждан, Украина должна стремиться к справедливому миру.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). он подчеркнул, что ни один кризис в прошлом (война в Ираке, мировой экономический кризис, COVID-пандемия) не вызывал столько беспокойства, как сейчас.

Глобальный индекс неопределенности (World Sentiment Index, или WUI) – это показатель, который оценивает уровень экономической и политической тревоги в мире, измеряя частоту употребления слова "неопределенность" (uncertainty) в отчетах Economist Intelligence Unit. Рассчитывается на основе анализа национальных отчетов и используется для объективной оценки роста глобальной тревоги.

WUI бьет рекорды

Со второго квартала прошлого года Глобальный индекс неопределенности держится рекордных значений. А именно:

I квартал 2026 – 81 872 пункта;

– 81 872 пункта; IV квартал 2025 – 94 947 пунктов;

– 94 947 пунктов; III квартал 2025 – 106 862 пункта;

– 106 862 пункта; II квартал 2025 – 80 038 пунктов.

Это в целом существенно больше, чем в периоды разных мировых испытаний. В частности:

во время COVID-19 (2019-2020 годы) – 55 685 пунктов;

(2019-2020 годы) – 55 685 пунктов; глобальный мировой кризис (2008-2009 годы) – 21 794 пункта;

(2008-2009 годы) – 21 794 пункта; война в Ираке (началась в 2003 году) – 34 455 пунктов.

(началась в 2003 году) – 34 455 пунктов. теракты 11 сентября 2001 года – 25 156 пунктов.

– 25 156 пунктов. начало полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля 2022 года) – 29 344 пункта.

"Как видим, прошлые кризисы не доводили мировую экономику до таких рекордов тревоги, как в течение последнего года (со 2 квартала-2025 до 1 квартала-2026). То есть – в пределах от 80 до 106 тыс. пунктов", – отмечает Гетманцев.

Нардеп пояснил, что сейчас глобальный уровень неопределенности достиг рекордного максимума из-за ряда факторов. К ключевым факторам он отнес:

сложную ситуацию в геополитике;

торговые войны;

новые военные конфликты.

Учитывая это формулировка "неопределенность" все чаще звучит в отчетах мировых аналитиков, когда речь идет о будущем стран и их экономик. Высокий уровень WUI как правило является причиной падения инвестиций, замедления мировой экономики, роста волатильности на финансовых рынках и тому подобное.

"Мир проходит сложнейшие испытания из-за военных конфликтов, экономических кризисов, изменения политических интересов мировых лидеров. Это может продолжаться еще не один год, поскольку должна быть создана новая архитектура мировой безопасности", – подчеркнул Даниил Гетманцев.

Что может сделать власть Украины

Гетманцев отметил, что государство должно заботиться об интересах наших граждан. И ключевым вопросом в этом контексте является достижение справедливого мира.

"Украинцы имеют право на достойную жизнь, на безопасность для себя и своих детей, быть уверенными в будущем на десятилетия вперед. И именно поэтому важно сделать все возможное, чтобы устойчивый мир в Украине наступил уже в 2026 году. Убежден, что это приоритет для всех нас", – резюмировал нардеп.

Ранее, как уже писал OBOZ.UA, руководители Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной продовольственной программы предупредили мир, что из-за войны на Ближнем Востоке и скачка цен на энергоносители может произойти новое подорожание продуктов и топлива, которое будет иметь долговременный характер. Больше всего пострадают бедные страны и уязвимые слои населения, которые меньше всего защищены от роста расходов.

