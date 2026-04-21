Глобальный уровень неопределенности достиг рекорда: что это значит и как должна действовать Украина
Напряженная ситуация в мировой геополитике, торговые войны, новые военные конфликты привели к тому, что Глобальный индекс неопределенности достиг рекордных с 1990 года показателей. Это угрожает миру падением инвестиций и замедлением глобальной экономики и, чтобы защитить интересы своих граждан, Украина должна стремиться к справедливому миру.
Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). он подчеркнул, что ни один кризис в прошлом (война в Ираке, мировой экономический кризис, COVID-пандемия) не вызывал столько беспокойства, как сейчас.
WUI бьет рекорды
Со второго квартала прошлого года Глобальный индекс неопределенности держится рекордных значений. А именно:
- I квартал 2026 – 81 872 пункта;
- IV квартал 2025 – 94 947 пунктов;
- III квартал 2025 – 106 862 пункта;
- II квартал 2025 – 80 038 пунктов.
Это в целом существенно больше, чем в периоды разных мировых испытаний. В частности:
- во время COVID-19 (2019-2020 годы) – 55 685 пунктов;
- глобальный мировой кризис (2008-2009 годы) – 21 794 пункта;
- война в Ираке (началась в 2003 году) – 34 455 пунктов.
- теракты 11 сентября 2001 года – 25 156 пунктов.
- начало полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля 2022 года) – 29 344 пункта.
"Как видим, прошлые кризисы не доводили мировую экономику до таких рекордов тревоги, как в течение последнего года (со 2 квартала-2025 до 1 квартала-2026). То есть – в пределах от 80 до 106 тыс. пунктов", – отмечает Гетманцев.
Нардеп пояснил, что сейчас глобальный уровень неопределенности достиг рекордного максимума из-за ряда факторов. К ключевым факторам он отнес:
- сложную ситуацию в геополитике;
- торговые войны;
- новые военные конфликты.
Учитывая это формулировка "неопределенность" все чаще звучит в отчетах мировых аналитиков, когда речь идет о будущем стран и их экономик. Высокий уровень WUI как правило является причиной падения инвестиций, замедления мировой экономики, роста волатильности на финансовых рынках и тому подобное.
"Мир проходит сложнейшие испытания из-за военных конфликтов, экономических кризисов, изменения политических интересов мировых лидеров. Это может продолжаться еще не один год, поскольку должна быть создана новая архитектура мировой безопасности", – подчеркнул Даниил Гетманцев.
Что может сделать власть Украины
Гетманцев отметил, что государство должно заботиться об интересах наших граждан. И ключевым вопросом в этом контексте является достижение справедливого мира.
"Украинцы имеют право на достойную жизнь, на безопасность для себя и своих детей, быть уверенными в будущем на десятилетия вперед. И именно поэтому важно сделать все возможное, чтобы устойчивый мир в Украине наступил уже в 2026 году. Убежден, что это приоритет для всех нас", – резюмировал нардеп.
Ранее, как уже писал OBOZ.UA, руководители Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной продовольственной программы предупредили мир, что из-за войны на Ближнем Востоке и скачка цен на энергоносители может произойти новое подорожание продуктов и топлива, которое будет иметь долговременный характер. Больше всего пострадают бедные страны и уязвимые слои населения, которые меньше всего защищены от роста расходов.
