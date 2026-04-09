МВФ предупредил весь мир о неизбежном подорожании продуктов и топлива: по кому ударит больше всего

Из-за войны на Ближнем Востоке и скачка цен на энергоносители мир ожидает новое подорожание продуктов и топлива, которое будет иметь долговременный характер. Больше всего пострадают бедные страны и уязвимые слои населения, которые меньше всего защищены от роста расходов.

Об этом говорится в совместном заявлении руководителей Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Всемирной продовольственной программы. Эксперты отмечают, что конфликт уже привел к одному из самых масштабных сбоев на энергетических рынках за современную историю.

Скачок цен на нефть, газ и удобрения создает цепную реакцию, которая непосредственно влияет на стоимость продуктов питания. Энергоресурсы являются ключевой составляющей аграрного производства – от работы техники до транспортировки товаров. Когда дорожает топливо, автоматически растут расходы на выращивание, хранение и доставку продуктов.

В результате цены для конечного потребителя повышаются практически во всем мире. Дополнительным фактором становятся логистические проблемы – усложненные транспортные маршруты, перебои с поставками и общая нестабильность в регионе. Объявленное президентом США Дональдом Трампом временное перемирие не меняет общей тенденции. Причина в том, что рынки реагируют не только на текущие события, но и на риски.

Даже краткосрочная нестабильность заставляет трейдеров, производителей и государства действовать осторожнее – формировать запасы, пересматривать контракты, закладывать дополнительные расходы. Отмечается, что это создает долговременный эффект повышения цен, который не исчезает сразу после снижения напряжения.

Наибольший удар, по оценкам международных организаций, придется на страны с низким уровнем доходов и высокой зависимостью от импорта продуктов и энергоресурсов. В таких государствах ситуация осложняется сразу несколькими факторами:

ограниченные возможности государственных бюджетов;

высокий уровень государственного долга;

зависимость от внешних поставок;

слабая социальная защита населения.

В результате правительства имеют меньше инструментов, чтобы компенсировать гражданам рост цен или сдержать инфляцию. Особое беспокойство вызывает влияние на самые бедные домохозяйства. Именно они тратят наибольшую долю своих доходов на еду и базовые потребности, поэтому даже незначительный рост цен может существенно ухудшить их уровень жизни.

Сочетание подорожания продуктов и энергоносителей создает двойное давление, ведь с одной стороны – дорожает еда, с другой растут расходы на транспорт, отопление и электроэнергию. Представители МВФ заявили, что продолжат внимательно следить за ситуацией и координировать свои действия.

Аналитики сходятся во мнении, что текущая ситуация может иметь длительное влияние. Даже после завершения активных фаз конфликта мировая экономика еще некоторое время будет ощущать последствия из-за высоких цен, изменения торговых потоков и пересмотра энергетических стратегий.

