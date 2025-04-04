Глобальный рынок нефти коллапсирует, цены обвалились до минимума за 4 года: что происходит

На фоне введения США "пошлин для всего мира" глобальные цены на нефть упали до минимума с "ковидного" 2021 года, а трейдеры спешно пересматривают прогнозы. Причиной стали ожидания снижение производства, а соответственно и падения спроса на черное золото. И, согласно прогнозам специалистов, нефть будет дешеветь и дальше – пока продолжается торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом.

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Как рассказал OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, повышение пошлин на поставки в Штаты означает, что производители по всему миру готовятся выпускать меньше товаров. И это напрямую влияет на нефтяные котировки.

"Нефть – это сырьевой ресурс. Нефть необходима для производства. Если у вас резко растет тарифная политика, вы объективно сможете меньше продавать в США. Если вы будете меньше продавать в США, значит вам нужно меньше производить. Если вам нужно меньше производить, вы будете формировать меньший спрос на сырьевых рынках. Если вы будете формировать меньший спрос на сырьевых рынках, при более или менее устойчивом предложении, что будет происходить с ценами? Они будут падать", – объяснил экономист.

По его словам, такая тенденция сохранится и в дальнейшем, поки США не поменяют свою торговую политику. "Вот вам, пожалуйста, такое примитивное логическое звено, которое объясняет, что будет и дальше делаться с ценой на нефть. Она будет падать, пока Трамп будет держать такую ситуацию", – уверен Пендзин.

Что произошло с ценами на нефть

Как свидетельствуют данные Investing, 4 апреля цены на нефть Brent опустились ниже 66 долларов. Это самый низкий уровень с 2021 года, когда рынок переживал резкое падение из-за пандемии коронавируса.

Другой эталонный сорт нефти – WTI – обвалился на 14% всего за два дня. Его цена приближалась к 61 долл. за баррель, а вечером 4 апреля установилась на уровне около 61,7 долл.

Как отмечают аналитики Bloomberg, кроме тарифной политики США, на рынок оказало влияние неожиданное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+. Это может увеличить предложение черного золота, что при падающем спросе приведет к еще большему снижению цен.

"Цены на нефть упали до четырехлетнего минимума из-за неожиданного увеличения добычи ОПЕК+ и стремительной эскалации глобальной торговой войны... Пошлины президента США Дональда Трампа угрожают мировой экономике и потреблению энергии, их усугубляют ответные меры Китая", – говорится в обзоре.

Стоит учитывать, что стремительно дешевеет не только нефть, а и другие сырьевые товары. Так, медь упала на 6,6% до самого низкого уровня с января-2025, европейские фьючерсы на природный газ просели более чем на 10%. Соевые бобы подешевели на 2%, до самого низкого уровня с начала марта. А пшеница и кукуруза потеряли более 1% в цене.

"Двойной удар" со стороны ОПЕК+ и пошлин США заставляет трейдеров и банки Уолл-стрит в спешке присматривать прогнозы. Так, Goldman Sachs Group и ING Groep NV уже снизили свои ценовые ожидания.

"Два ключевых риска падения, на которые мы обратили внимание, реализуются, а именно – торговая эскалация и несколько более высокое предложение ОПЕК+", – отметили аналитики Goldman Sachs. Волатильность цен, по их прогнозу, "останется повышенной" из-за возросшего риска рецессии.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Пендзина, новые пошлины Трампа возвращают мир к началу ХХ века, а Великая депрессия может повториться. При этом товарные ограничения ударят прежде всего, по самим США, цены в которых могут стремительно вырасти.

Так, по расчетам экспертов, пошлины на иностранные товары в первую очередь могут нанести удар по среднему и рабочему классу американцев. Согласно расчетам экспертов, новая торговая политика Белого дома будет стоить каждой такой семье около 5000 долларов в год.

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