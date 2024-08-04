Герой Украины посмертно: какие выплаты и льготы предусмотрены родственникам погибшего

Звание Героя Украины может быть присвоено посмертно за выдающийся героический поступок или трудовое достижение, а денежное вознаграждение в размере 151 400 грн выплачивается членам семьи погибшего героя. Герои Украины и их семьи имеют право на многочисленные льготы, включая ежемесячные выплаты и бесплатные медицинские услуги.

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OBOZ.UA выяснил, кто может получить выплату и в каком размере. Звание Героя Украины, одна из самых высоких государственных наград, может быть присвоено как при жизни, так и посмертно.

Адвокат и представитель общественной организации "Платформа прав человека" Евгений Воробьев пояснил в комментарии СМИ, что награждение осуществляется указом президента Украины. Награждённому вручается государственная награда и документ, удостоверяющий награждение ею, а в случае посмертного присвоения эти атрибуты получают члены семьи героя.

Статья 6 Закона "О государственных наградах" предусматривает, что звание Героя Украины присваивается гражданам за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения. Награжденный получает орден Золотой Звезды за героический поступок или орден Государства за трудовые достижения. Представление на присвоение звания Героя Украины президенту могут вносить:

Верховная рада Украины;

Кабинет министров Украины;

Конституционный суд Украины;

Верховный трибунал;

офис Генерального прокурора;

министерства и другие центральные органы исполнительной власти;

Совет министров Автономной Республики Крым;

Областная, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации;

Комиссия наград и геральдики при Президенте Украины.

Герой Украины посмертно: выплаты

Согласно Постановлению КМУ от 26.02.2020 № 144, денежное вознаграждение в размере 50-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц (151 400 грн по состоянию на 2024 год) выплачивается членам семьи погибшего героя. К членам семьи относятся супруга (супруг), дети и родители.

Член семьи подает заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства. К заявлению прилагаются копии:

паспорта гражданина Украины;

Украины; справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства смерти Героя Украины;

документа о присвоении звания Героя Украины;

свидетельства о браке или рождении ребенка;

решение об установлении опеки или попечительства (при необходимости).

Льготы для Героев Украины

Герои Украины и члены их семей имеют право на ряд льгот. В частности:

ежемесячные выплаты в размере трех минимальных заработных плат;

надбавки к пенсии в размере 200% минимальной пенсии по возрасту;

по возрасту; льготы по уплате налогов , таможенных пошлин и других платежей;

, таможенных пошлин и других платежей; бесплатное медицинское обслуживание и лекарства;

бесплатное протезирование и санаторно-курортное лечение;

и санаторно-курортное лечение; освобождение от оплаты коммунальных услуг и квартирной платы;

преимущественное право на улучшение жилищных условий;

бесплатный капитальный ремонт жилья;

внеочередное пользование всеми видами транспорта;

ежемесячная компенсация на покупку автомобильного топлива;

на покупку автомобильного топлива; преимущественное право остаться на работе при сокращении;

бесплатное обучение и переобучение;

бесплатное погребение и единовременная помощь в случае смерти.

Президент Украины может лишить звания Героя Украины. Это происходит в случае совершения награжденным тяжкого преступления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, участники боевых действий в Украине имеют значительные льготы по налогообложению, включая освобождение от уплаты земельного налога по объектам до 2 гектаров для личного крестьянского хозяйства и уменьшение базы объекта налогообложения на 60 квадратных метров для квартир. А также льготы по уплате налогов на доходы и НДС.

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