23 декабря. Шел 15-й день (!!!) как на подписи законопроект #9319, который убирает налогообложение "задним числом" и переносит его на 01 января нового года.

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И закон еще не подписан.

Можете мне объяснить, КАК?!!! можно прямо на каждом шагу собирать все грабли и съесть все дер*мо.

Это действительно уже мазохизм какой-то.

Сами вышли с идиотской инициативой, сами потом 50 дней ее не подписывали (пока не заставили), сами решили исправить, и сами просто теперь про**т эти исправления!

Мне действительно иногда кажется, что есть хитрый план сбить рейтинг власти. Только почему это делается руками самой власти, никто объяснить не может.

Короче, "гении" экономической мысли нашего времени.

PS Все документы уже давно готовы к подписи, поэтому этот вопрос чисто на Президенте.