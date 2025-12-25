Где в ЕС украинцы могут заработать больше всего: названы страны

Странами Европейского союза (ЕС) с самыми высокими зарплатами являются Люксембург, Дания, Ирландия, Бельгия, Австрия и Германия. В них за год можно заработать более 50 тыс. евро (около 2,5 млн грн по актуальному курсу НБУ).

Видео дня

Об этом сообщает Visit Ukraine. Отмечается: обеспечивать высокие заработки этим странам удается за счет ряда факторов. В частности:

Сильной экономики.

Мощных финансовых и технологических секторов.

В то же время, подчеркивается, самые низкие зарплаты зафиксированы в странах Юго-Восточной и Центральной Европы. В частности:

Болгарии.

Греции.

Венгрии.

"Здесь средние доходы значительно ниже среднего показателя по ЕС. А разница с лидерами может достигать нескольких раз", – рассказали авторы материала.

Связана же такая ситуация, по их словам, с тем, что в этих странах менее развиты высокотехнологические отрасли. Кроме того, констатируется, в них:

Более низкая производительность труда.

Более слабые позиции профсоюзов, чем в успешных по этому показателю странах.

Впрочем, подчеркивается, более важной за номинальную сумму дохода покупательная способность денег. Т.е., насколько высокий уровень жизни они обеспечивают.

И в этом случае, рассказали аналитики, разрыв между более богатыми и более бедными странами существенно уменьшается. Ведь "некоторые государства, которые выглядят слабее в номинальных цифрах, показывают лучшую картину, если считать, сколько товаров и услуг можно приобрести за те же деньги".

В связи с этим, советуют авторы материала, при выборе страны для работы и жизни украинцам стоит оценивать не только цифры в вакансиях, но и то, сколько денег будет уходить на обеспечение базовых потребностей. В частности:

Жилье.

Транспорт.

Питание.

А также уплату налогов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Польше стабильным спросом пользуются технические специалисты – водители погрузчиков, слесари, сварщики, работники технического обслуживания. Ощутимая нехватка кандидатов также на вакансии водителей грузовиков и автобусов. Однако, несмотря на это, работать на эти должности возьмут не каждого.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!