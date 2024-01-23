"Газпром" и Кремль просчитались: цена газа в Европе – в 18 раз ниже прогнозов, а жители РФ замерзают

Цены на газ в Европе после прохождения половины отопительного сезона оказались в 13-18 раз ниже, чем прогнозировали в России, пытаясь запугать европейцев. Газа в европейских хранилищах более чем достаточно, а мерзнуть вместо них приходится самим гражданам РФ, в которой происходит коммунальный коллапс.

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Так, в начале недели 22-28 января газ в Европе торговался на уровне $300 долларов за 1000 кубометров (26-27 евро/МВт-час). То есть газ для европейцев подешевел с начала 2024 года уже более чем на 16%, пишет The Moscow Times.

В 2022 году российский "Газпром" пугал Европу газом по $4000, а зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев – по 5000 евро. Нынешние цены ниже газпромовского прогноза в 13 раз, а Медведев "просчитался" и вовсе в 18 раз.

При этом по состоянию на вторую половину января-2024 европейские газовые хранилища заполнены на 74,4%, что нехарактерно много для этого времени года. К концу отопительного сезона 31 марта у Европы может остаться около 57% запасов, прогнозирует Bernstein Energy. Для понимания: средний показатель за последние 10 лет составлял 35%.

"Евросоюз, который вторую зиму обходится почти без поставок "Газпрома", второй месяц подряд заканчивает с рекордными объемами газа в хранилищах. В настоящее время жители почти в половине регионов России вынуждены мерзнуть и ждать, пока коммунальщики вернут в дома тепло, пропавшее из-за аварий и упадка инфраструктуры", – пишет издание.

Так, зимой 2023-2024 в российских регионах, от Подмосковья до Забайкальского края и Новосибирска, произошло рекордное количество аварий на коммунальных объектах. Из-за проблем с газом, отоплением и электричеством без тепла остались сотни тысяч человек. По данным официальной статистики, износ тепловых сетей в среднем по РФ достигает 30%.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам специалистов, европейские газовые трейдеры, по сути, уже прошли эту зиму благодаря существенным запасам топлива. Это показало, что тактика российского диктатора Владимира Путина, построенная на угрозах "заморозить" Европу, полностью провалилась.

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