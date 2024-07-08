Фицо впервые после покушении заговорил об украинском зерне: что пообещал фермерам

Словакия не будет отменять запрет на импорт зерна из Украины. По крайне мере, словацкий премьер-министр Роберт Фицо уже пообещал это местным фермерам сохранить эмбарго.

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Заявление Фицо прозвучало во время визиту на одно из агропредприятий в Словакии. Это первая поездка главы правительства Словакии за пределы Братиславы после покушения, пишет Sky News.

Так, Фицо заявил, что Словакия "пока не готова" отменять запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнечнике.

Других заявлений Фицо не делал. Также он не отвечал на вопросы журналистов.

Напомним, Еврокомиссия отменила централизованный запрет на ввоз украинской агропродукции в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию еще 15 сентября 2023 года. Однако Словакия вместе с Румынией и Польшей отказались снимать эмбарго и продолжили блокировать поставки.

В правительстве Словакии тогда объяснили свои действия стремлением предотвратить "чрезмерное давление на словацкий рынок" и желанием "учитывать интересы отечественных фермеров". Осенью-2023 Словакия и Украина договорились о лицензировании торговли зерном вместо эмбарго, но окончательного снятия запретов так и не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, во время первого появления на публике после покушения Фицо похвалил Виктора Орбана за визит в Москву. Также Фицо повторил призыв к так называемым мирным переговорам Украины и России.

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