Фицо угрожает ответом на прекращение транзита газа: 'под удар' попадут беженцы

Правительство Словакии рассматривает "ответы" Украины на прекращение транзита российского газа в ЕС. Кроме ранее предложенной остановки экспорта электроэнергии в Украину, премьер-министр страны Роберт Фицо предлагает значительно сократить помощь украинским беженцам в Словакии.

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Как отмечает Dennik N, Фицо подтвердил встречу 7 января представителей словацкого правительства с чиновниками Украины и ЕС. Но, очевидно, премьер Словакии не рассчитывает на результативность этой встречи, потому что после нее Фицо обещает созвать правительство и парламентский коалиционный совет.

"От имени Smer (левоцентристская правящая в Словакии партия "Курс – социальная демократия" – OBOZ.UA) я объявляю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и значительном сокращении поддержки украинских граждан, находящихся на территории Словакии) , – цитирует издание слова Фицо.

Причем премьер Словакии уже признал, что после прекращения поставок российского газа по трубам Украины "никаких угроз для словацких домохозяйств нет". Однако, по его словам, Словакия теряет доходы от транзита газа в размере полумиллиарда евро в год.

Напомним: в Словакии еще в июле 2024 года произошли существенные изменения в системе оказания помощи украинским беженцам. Смена правил привела к резкому сокращению количества украинцев, получающих компенсацию на жилье в Словакии. В МВД страны подсчитали, что число таких людей сократилось – с более чем 33 тысяч до чуть более 8 тысяч.

Более того, украинским беженцам в 2025 году сократят период, в течение которого они могут получать денежные выплаты в Словакии. Изменения ожидаются уже с марта.

Как сообщал OBOZ.UA, транзит газа прекратили в 07:00 1 января 2025-го. Украина в установленном порядке проинформировала об этом международные партнеры.

Несмотря на это, премьер Словакии пригрозил ограничить поставки электроэнергии из своей страны в Украину. Как отметил по этому поводу Зеленский, это российский диктатор поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

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