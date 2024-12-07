Украинским беженцам сократят выплаты в одной из стран ЕС: решение принято

Часть украинских беженцев в следующем году сократят период, в течение которого они могут получать денежные выплаты в Словакии. Изменения ожидаются с марта 2025 года.

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Об этом пишет издание The Slovak Spectator. С 1 марта 2025 года лицам, получившим статус украинского беженца после 28 февраля 2025 года, будет разрешено находиться в заведениях предоставления убежища максимум 60 дней по сравнению с нынешними 120 днями. Аналогично, пособие на проживание будет ограничено первыми 60 днями, а не 120 днями, как это было с июля этого года.

Изменения, принятые по ускоренной законодательной процедуре без консультаций, например, с неправительственными организациями, помогающими беженцам, не коснутся уязвимых групп, таких как пенсионеры старше 65 лет, дети до пяти лет или одинокие опекуны этих детей.

"Надо экономить", – поясняют в МВД Словакии. Эти изменения вызвали критику со стороны оппозиционных депутатов. Изменения, касающиеся будущих украинских беженцев, которые прибудут в Словакию, впервые представили депутаты коалиции на заседании комитета по обороне и безопасности.

Заместитель министра внутренних дел Словакии Петер Крауспе выступил в защиту изменений в комитетах, утверждая, что украинские беженцы получают работу и жилье в течение двух месяцев после прибытия в Словакию. В доказательство собственной точки зрения он привел неуточненный анализ. "Нам нужно экономить деньги там, где это возможно", - сказал Крауспе комитету по обороне и безопасности 27 ноября, утверждая, что Словакия является одной из самых щедрых стран региона в поддержке украинских беженцев.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того, чтобы перечислять пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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