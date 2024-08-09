Для украинцев изменили правила оформления временной защиты: в какой стране ЕС

В Словакии с 6 августа 2024 года начали действовать новые правила регистрации для получения временной защиты. Теперь украинские беженцы могут подать документы в любое отделение полиции по делам иностранцев, но предварительно необходимо зарегистрироваться онлайн.

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Об этом сообщили в Visit Ukraine. Там отметили: без этого подать документы в отдел иностранной полиции будет невозможно.

"Все украинские беженцы должны записаться на прием в выбранном отделении полиции через систему бронирования. Зарезервировать время можно на сайте министерства в разделе системы бронирования (ссылка здесь. – Ред.). На одну дату можно забронировать только одного человека", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: украинские беженцы могут обратиться в любое из 13-ти отделений полиции по делам иностранцев. Независимо от места их запланированного проживания в Словакии.

Какие нужны документы

В то же время, отмечается, если у беженца есть загранпаспорт или другой документ, удостоверяющий личность, статус временной защиты будет предоставлен немедленно. Если же такого документа нет, решение по заявлению будет принято не менее чем через 30 дней после его подачи.

"Подтверждением предоставления временной защиты будет документ о разрешении на пребывание с отметкой DOČASNÉ ÚTOČISKO", – рассказали авторы материала.

При этом они напомнили: чтобы избежать задержек и недоразумений, важно соблюдать все требования и предварительно регистрироваться онлайн. Ведь "новые правила оформления временной защиты в Словакии направлены на упрощение и оптимизацию процесса регистрации украинских беженцев".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Литве вводят новые правила трудоустройства украинцев без временной защиты. С сентября такие лица смогут работать в стране только после получения вида на жительство.

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