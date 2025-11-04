Борьба с коррупцией и другие проблемы: СМИ узнали детали "важнейшего для Украины" отчета Еврокомиссии

Украина демонстрирует "стойкую приверженность" своей евроинтеграции. Но, среди прочего, для вступления в Евросоюз (ЕС) нужно исправить негативные тенденции по борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Видео дня

Как сообщает Reuters, об этом говорится в отчете Европейской комиссии о расширении ЕС, который будет принят 4 ноября. В нем была дана оценка прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС за период с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года.

В отчете Европейская комиссия признала, что процессы реформ действительно были запущены, но в то же время заявила о необходимости достичь большего прогресса по ряду направлений. Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") назвал его "важнейшим документом для Украины", а также привел самые главные указанные в нем аспекты.

Наиболее успешные направления

Реформа государственного управления

Достигнут "хороший прогресс", особенно в сферах предоставления услуг и цифровизации, а также в реформе заработных плат.

Экономические критерии

Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, что подкрепляется "взвешенной политикой" и международной поддержкой.

Кабинет Министров одобрил проект нового Таможенного кодекса Украины, соответствующий кодексу ЕС.

Экология и изменение климата

Отмечено принятие рамочного закона о климатической политике (с целью нейтральности до 2050 года) и национального плана управления отходами.

Образование и культура

Вступили в силу законы о дошкольном образовании и о профессионально-техническом образовании (ПТО), а также принята стратегия развития украинской культуры.

Наука и исследования

Благодаря использованию возможностей, предоставленных программой "Горизонт Европа".

Аграрный сектор

Принята стратегия развития сельского хозяйства и сельских территорий до 2030 года.

Финансовый контроль

Внесены изменения в Закон о Счетной палате.

Внешняя политика и политика безопасности

Высокий уровень согласованности с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

Главные замечания к Украине

Борьба с коррупцией

Это сфера "особого беспокойства". Прогресс в этой области оценен как "ограниченный".

В отчете прямо указано, что последние события "ставят под сомнение приверженность Украины ее антикоррупционной программе".

Упоминается принятый в июле закон (который, правда, был быстро восстановлен после протестов и беспокойства партнеров), который"демонтировал важные гарантии независимости НАБУ и САП".

Также зафиксировано"растущее давление со стороны государственных институтов" на антикоррупционные учреждения и организации гражданского общества, в частности через уголовные расследования.

Судебная реформа

Судебная система страдает от "острой нехватки кадров и высокой нагрузки".

"Добропорядочность, меритократия и способность" судебной власти и прокуратуры "остаются слабыми".

Парламент "не смог назначить" кандидатов в Конституционный Суд, которые прошли международную проверку, что еще больше задерживает обновление КСУ.

Должность Генерального прокурора "остается политизированной".

Законодательство, принятое в июле 2025 года, позволяет переводить и назначать прокуроров "без конкурса" и предоставляет Генпрокурору доступ к любым материалам досудебного расследования (кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

Из-за норм о сроках досудебного расследования было закрыто "несколько резонансных дел", и другие находятся под риском.

Права человека

Вызывает беспокойство "длительное отсутствие прогресса" по ряду политик, в частности по криминализации преступлений на почве ненависти, создание института гражданских партнерств и реформы защиты персональных данных.

"Ограниченный прогресс"

Свободное передвижение рабочих.

Право на учреждение предприятий и свобода предоставления услуг.

Корпоративное право.

Конкурентная политика.

Государственные закупки (где был принят Закон о публичных закупках).

Сферы на "начальном этапе"

Свободное передвижение рабочих

Социальная политика и занятость.

Следует отметить, что вступление в Евросоюз требует единодушной поддержки всех стран-членов блока. И хотя публично евроинтеграционные стремления Украины поддерживают почти все правительства ЕС, конкретных планов по ее присоединению к блоку в ближайшее время нет. В то же время ранее украинское правительство дало понять ЕС о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что Еврокомиссия готовит альтернативный вариант макрофинансовой помощи Украине после провала переговоров на саммите лидеров ЕС 23 октября. В частности, вместо использования замороженных российских активов допускается выпуск коллективных облигаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!