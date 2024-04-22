Евро и доллар могут сравняться в цене и уже в скором времени стоить одинаково – FT

Участники финансового рынка считают, что евро и доллар могут сравняться в цене. Так, в Bank of America ожидают, что это может произойти уже через полгода. Вероятность же такого хода событий там оценивают в 10% – при том, что в начале года рынок почти не видел шансов реализации такого сценария.

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается:

с начала января евро уже подешевел на 3,5% по отношению к доллару;

"достижение паритета требует дальнейшего снижения почти на 6,5%".

Вероятность же того, что евро и доллар сравняются в цене, возникла по ряду причин. В частности:

"устойчиво высокой инфляцией";

устойчивым экономическим ростом в США.

"Эти факторы вызывают ожидания того, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки только через несколько месяцев после Европейского центрального банка. ... Кажется, что рынки смирились с существенным снижением ставок в США, тогда как трейдеры уверены, что Европейский центробанк (ЕЦБ) начнет смягчение политики в июне", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, "признаки эскалации на Ближнем Востоке также могут подтолкнуть доллар вверх". Ведь инвесторы обычно тяготеют "к предполагаемой безопасности доллара во времена стрессовых ситуаций".

Евро может сравняться с долларом впервые с начала полномасштабной войны в Украине

При этом подчеркивается: в последний раз евро дешевел до уровня до доллара в 2022 году – "впервые за два десятилетия". Произошло же это:

на фоне шоковых цен на энергоносители, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину;

"во время мощного роста курса доллара".

Европа не будет препятствовать удешевлению евро?

В то же время, подчеркивается, глава валютной стратегии Rabobank Джейн Фоли, считает, что ЕЦБ, вероятно, не будет выступать против постепенного ослабления евро. Ведь там начинают больше концентрироваться "на рисках роста, чем на инфляции".

Более того, резюмируется в материале, более мягкий обменный курс может помочь экспорту. А ускорение этого процесса "будет особенно желательным для таких стран как Франция и Италия – борющихся с растущим дефицитом государственного бюджета".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине, несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, перехода на евровалюту ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем не планируется. Ведь среди прочего таким образом Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику.

И если бизнес-циклы в Украине и в еврозоне не будут совпадать, это будет иметь ряд негативных эффектов. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

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