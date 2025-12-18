Оружие или восстановление после войны: Зеленский раскрыл, как Украина потратит замороженные миллиарды Кремля

Замороженные за рубежом суверенные активы РФ нужны Украине для закупки оружия, но если их передадут уже после завершения войны, средства направят на послевоенное восстановление. Причем украинская власть планирует получить не только европейскую "долю", но и средства замороженные в США – это в целом около $205 млрд.

Об этом 18 декабря заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы проговорили с американцем в Берлине, что Украине нужны деньги на восстановление. Америка сказала, что она готова помогать", – отметил Зеленский, но детали переговоров не раскрыл.

Президент отметил, что активы Кремля нужны Украине не только для восстановления после войны, но и для поддержки Вооруженных сил Украины, а также украинского и европейского оборонного производства. В частности, если Украина все же получит средства, их направят на закупку боекомплектов для ПВО американского производства.

"Мы готовы использовать эти деньги, если будет принято это решение положительно. Но если война закончится, мы делаем дипломатическое для этого абсолютно все. Если мы сможем согласовать план по окончанию войны, то такое решение по использованию этих денег будет направлено полностью на восстановление", – подчеркнул президент.

