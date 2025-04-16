США больше не требуют от Украины 300 млрд долларов: СМИ узнали новые детали соглашения об ископаемых

Американская администрация готова поступиться определенными требованиями для подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной. В частности, в Белом доме втрое снизили сумму помощи, которую хотели, чтобы вернула Украина.

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Как сообщают источники Bloomberg, такого результата удалось добиться благодаря переговорам между украинской и американской делегациями в Вашингтоне на прошлой неделе. Собственно, это сильно сближает позиции США и Украины, поскольку страны значительно расходились в вопросе возврата средств, которые были предоставлены после начала полномасштабного вторжения РФ.

От официальных комментариев в Белом доме отказались. Ранее в Минфине назвали очень продуктивными технические переговоры с Украиной и добавили, что с нетерпением ждут их скорейшего завершения. Министр финансов Скотт Бессент подтвердил, что на прошедших в минувшие выходные переговорах от Украины поступило контрпредложение. Но он не сказал, приняли ли его в команде президента США Дональда Трампа.

"Мы очень, очень близки. Это (соглашение об ископаемых. – Ред.) даже может быть подписано уже на этой неделе", – сказал Бессент.

Другой источник отметил, что США подходят к соглашению как к возможности возместить расходы в Украине за счет средств от фонда, в который будут вноситься доходы от добычи полезных ископаемых в Украине. Впрочем, его размер в последнем проекте до сих пор не указан. Со своей стороны, в администрации Трампа продолжают настаивать на том, что помощь США Украине во время полномасштабной войны должна рассматриваться как вклад Соединенных Штатов.

Как утверждают источники, украинской делегации было сложно отказать американской стороне в таком подходе, поскольку на нем базировалась позиция Белого дома. Впрочем, собственно переговоры были сосредоточены в основном на деталях потенциального соглашения, поэтому делегации не включали ни одного высокопоставленного чиновника.

На этой неделе юристы продолжат работу над проектом соглашения. Следующая встреча должна пройти онлайн – на ней Белый дом хочет получить детали по конкретным проектам, которые могут быть инициированы в рамках соглашения.

Как США и Украина пытаются заключить соглашение о минеральных ресурсах

Президент Украины Владимир Зеленский должен был подписать соглашение о редкоземельных металлах в конце февраля. Предполагалось, что сначала будет заключено рамочное соглашение, однако Вашингтон сразу же предложил полноценный договор, предусматривающий контроль США над энергетической и добывающей отраслями Украины. Однако из-за дипломатического спора, возникшего прямо в Белом доме между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, документ не был подписан.

1 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что МИД получил обновленное соглашение и уже начал консультации с американской стороной по поводу текста документа. В нем оказалось еще больше требований, чем было раньше, – теперь соглашение охватывает не только редкоземельные металлы, но и все минеральные ресурсы Украины, однако в Белом доме убрали требование передать в американское управление атомные электрические станции.

Комментируя ситуацию с соглашением, Зеленский заявил, что Украина только 28 марта получила официальный проект документа, в котором содержатся положения, ранее уже отклоненные украинской стороной. "Это совсем другой документ, там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны уже отвергали", – отметил Зеленский во время брифинга.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Украине "большими проблемами", если ее президент Владимир Зеленский откажется от соглашения по редкоземельным металлам. "Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным металлам, и, если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", – сказал американский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым (т.н. соглашение о редкоземельных металлах). Деньги будут потрачены на консультационные услуги.

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