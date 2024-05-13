ЕС окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины, но с ограничениями: детали

Европейский Союз (ЕС) окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины, продлив беспошлинную и безквотную торговлю еще на год. Однако в рамках этого соглашения ЕС установил ограничения на импорт некоторых товаров из Украины, в частности на яйца, птицу, сахар, овсяные культуры, кукурузу, крупы и мед.

Окончательное решение принял Совет Европы, сообщила Европейская комиссия. Новые торговые условия вступят в силу 6 июня.

"Перед лицом разрушений, вызванных войной неспровоцированной агрессии России, этот "торговый безвиз" является жизненно важной поддержкой украинской экономики. Он будет обеспечивать движение украинских товаров, а также учитывать обеспокоенность агропродовольственного сектора ЕС. Благодаря прибылям, полученным от украинского экспорта в ЕС и через него, Украина будет иметь больше финансовых средств, чтобы выиграть эту войну, и будет иметь более сильные позиции, чтобы оправиться от нее", – отметил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Отмечается, что с целью обеспечения регулирования экономических отношений "торговый безвиз" также будет включать запрет на импорт определенных продуктов из Украины. Это происходит с целью предотвращения сбоев на внутреннем рынке ЕС и защиты интересов местных производителей. В частности, ограничения будут касаться:

яиц;

птицы;

сахара;

овса;

кукурузы;

крупы;

меда.

Импорт этих товаров будет ограничен при достижении определенного уровня, определенного средним уровнем импорта между 1 июля 2021 года и 31 декабря 2023 года. Учитывая успешное влияние предыдущих торговых мер, принятых в 2022 году, Европейская Комиссия начала консультации с украинскими властями с целью дальнейшей либерализации взаимных тарифов.

"Это чрезвычайно важный аспект политической поддержки для Украины, несмотря на всю чувствительность вопроса торговли аграрной продукцией. Большинство украинских товаров экспортируются в ЕС без ограничений на основании Соглашения об ассоциации. В частности, все промышленные товары уже не облагаются пошлиной. Автономные торговые преференции ЕС касаются аграрных товаров, которые не были полностью либерализованы в Соглашении. Это 36 категорий товаров, на которые были предусмотрены тарифные квоты, а также товары, к которым применяется система входящих цен.С июня 2022 эти ограничения сняты и теперь полная свобода торговли будет действовать до июня 2025 года" – объяснила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, Украина и ЕС уже согласовали, что это продолжение автономных торговых преференций будет последним. К лету 2024 года стороны обновят Соглашение об ассоциации. Переговоры будут касаться не только пошлин на аграрные товары, которые еще не либерализованы, но и производственных стандартов, таким образом, чтобы снять предубеждения относительно украинской продукции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европарламент поддержал продление на год льготной торговли с Украиной – что, впрочем, предполагает определенные предохранители от "наплыва" украинской продукции. Решение поддержало 428 депутатов, против выступил 131 представитель, 44 воздержались.

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