Совет Европейского Союза (ЕС) окончательно утвердил новые пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России и Беларуси. Цель – уменьшить зависимость ЕС от импорта таких товаров и заодно ударить по доходам РФ. В Кремле уже называли эту инициативу "выстрелом в ногу" для самого Евросоюза.

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О введении нового торгового регламента сообщили в Совете ЕС. Отмечается, что меры коснутся товаров, составивших в 2023 году около 15% всего сельскохозяйственного импорта из России.

Речь идет о беларуской и российской продукции, которая еще не облагалась дополнительными пошлинами. Теперь меры затронут весь российский сельхохэкспорт в Евросоюз и некоторые азотные удобрения.

Новый регламент начнет действовать с 1 июля 2025 года. Однако фактическое повышение ставок будет применяться постепенно с переходным периодом в три года. Для удобрений к нынешней ставке 6,5% прибавится 40-45 евро за тонну. К лету 2028 года ставка достигнет 315-430 евро за тонну.

Эти меры будутстимулировать рост внутреннего производства в странах ЕС, пострадавшего в период энергетического кризиса. При этом подчеркивается, что новые пошлины не затронут транзит товаров в третьи страны через территорию ЕС.

Еще на этапе утверждения ограничений в Кремле называли повышение пошлин "выстрелом в ногу". "В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе азотные, – наивысшего качества", – заявлял пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его мнение россияне найдут альтернативные рынки сбыта. Однако о том, по каким ценам новые покупатели будут готовы платить за российские удобрения, умолчал.

В Совете ЕС при этом напомнили, что в 2023 году импорт удобрений из России составил более 25% от общего объема импорта ЕС в этом секторе. Суммарно Евросоюз заплатил около 1,28 млрд евро за 3,6 млн тонн такой продукции.

Ограничить импорт российский удобрений предложила Европейская комиссия (ЕК) 28 января 2025 года. Основной целью тогда заявляли ослабление военной экономики России, которую подпитывают экспортные доходы.

ЕС изменил правила торговли и для Украины: что нового

С июня 2025 года в Евросоюз вернули довоенные квоты на импорт аграрной продукции из Украины. Они будут действовать до конца года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли и рассчитаны по формуле "7/12", то есть квоты будут пропорционально распределены к периоду с июня по декабрь (то есть 7 из 12 месяцев года).

Новые правила распространяются на пшеницу, муку, меслин, кукурузу, ячмень, молоко, сливки и сухое молоко. Квоты на другую агропродукцию (в частности, мясо птицы, говядину, яйца) разделили дополнительно:

4/7 количества можно будет поставить по 30 сентября;

а 3/7 – с 30 сентября даты до 31 декабря.

По подсчетам аналитиков, возвращение к довоенным квотам нанесет бюджету Украины 2,8-3,5 млрд убытков в 2025 году. А обновить правила торгового режима может будет только с 2026 года, но переговоры продолжаются.

В то же время ЕС отменил ограничения на импорт семян из Украины – это касается свеклы, подсолнечника, рапса и сои. Постановление вступит в силу в июле.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков, торговые требования могут подтолкнуть Украину к серьезным изменениям в аграрном экспорте. Вместо сырья страна будет продавать больше переработанной продукции.

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