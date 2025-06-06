ЕС изменил условия торговли с Украиной: какими будут новые квоты на импорт

Европейская комиссия вернулась к довоенным квотам по импорту аграрной продукции из Украины в Евросоюз. Ограничения будут применены к импорту ряда товаров, в частности, зерновых, молочной и мясной продукции, а также яиц.

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Новые квоты были опубликованы в документе на портале ЕС. Они будут действовать до конца года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли и рассчитаны по формуле "7/12".

То есть квоты будут пропорционально распределены к периоду с июня по декабрь (то есть 7 из 12 месяцев года), что соответствует сроку действия нынешнего регламента. Именно они определяет фактические пределы беспошлинного экспорта на вторую половину 2025 года. Такая формула распространяется на:

пшеницу, муку и меслин – 583,33 тыс. тонн;

583,33 тыс. тонн; кукурузу – 379,167 тыс. тонн;

379,167 тыс. тонн; ячмень – 204,167 тыс. тонн;

204,167 тыс. тонн; молоко и сливки – 5833 тонн;

5833 тонн; сухое молоко – 2917 тонн;

2917 тонн; сливочное масло – 1750 тонн.

Квоты на часть агроэкспорта разделили еще дополнительно: 4/7 количества можно будет поставить по 30 сентября, а 3/7 – с этой даты и до 31 декабря. Это позволит равномерно распределить поставки в течение года, чтобы сохранить равновесие между поддержкой украинского экспорта и стабильностью европейского рынка агропродукции. Это касается в частности:

мяса птицы – 52,511 тыс. тонн;

52,511 тыс. тонн; говядины – 7 тыс. тонн;

7 тыс. тонн; яиц – 3500 тонн.

В Еврокомиссии отметили, что приняли данное решение в рамках общего пакета временных автономных торговых мер ЕС для поддержки украинского агросектора с учетом защитных механизмов для европейских фермеров. В то же время министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, выступая в Совете по сельскому хозяйству и рыболовству (AGRIFISH) 27 мая, отметил, что возвращение к довоенным тарифным квотам с ЕС нанесет бюджету Украины 2,8-3,5 млрд убытков в 2025 году.

Ранее стало известно о готовности Еврокомиссии вернуться к вопросу обновления 29-й статьи Соглашения об ассоциации после завершения выборов в ключевых странах ЕС. Ожидается, что официальные переговоры начнутся летом и могут продлиться до осени.

Однако даже в случае договоренностей, новый торговый режим может заработать только с 2026 года. А одним из главных условий дальнейшей либерализации станет соответствие украинской продукции европейским стандартам, что значительно усложняет ситуацию для бизнеса, который и так работает в условиях войны, нестабильной логистики и постоянных рисков.

Также OBOZ.UA сообщал, что ЕС продлил действие беспошлинного и бесквотного режима для импорта железа и стальных изделий из Украины. Продлить "торговый безвиз" решили с целью поддержки украинской экономики в условиях развязанной Россией полномасштабной войны.

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