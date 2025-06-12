ЕС отменил все ограничения: Европа открыла рынок для важного сельхозтовара из Украины

Совет Европейского Союза (ЕС) отменил все дополнительные проверки для семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои из Украины. Это предоставит украинским производителям полный доступ к рынку ЕС и будет способствовать экспорту семян этих аграрных культур.

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Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, 12 июня Украине предоставили эквивалентность требованиям ЕС относительно полевых проверок и стандартов производства семян четырех сельхозкультур. Решение также распространяется на семена кормовых растений, произведенные в Молдове. Постановление вступит в силу через 20 дней после публикации, то есть в июле.

Статус эквивалентности подтверждает, что национальные сертификационные процедуры в Украине обеспечивают те же гарантии относительно характеристик семян и правил экспертизы, идентификации и контроля семян, что и те, которые применяются к семенам, произведенным в ЕС.

"Согласно решению, принятому сегодня, семена этих видов, произведенные в Украине и Республике Молдова, смогут попасть на рынок ЕС. В свою очередь, это означает, что компании, базирующиеся в ЕС, смогут диверсифицировать свои районы производства семян. Новые правила также будут способствовать поддержке непрерывных поставок высококачественных семян в ЕС", – отмечают в Совете ЕС.

Как отмечается, в 2022 году Украина подала в Еврокомиссию запрос о распространении эквивалентности на семена свеклы, подсолнечника и брюквы, а в 2023 году был подан дополнительный запрос относительно семян сои. С 2020 года эквивалентность распространяется на украинские семена зерновых культур.

"Страны, подающие запросы, имеют семенные лаборатории, аккредитованные Международной ассоциацией по испытанию семян. Это обеспечивает дополнительную гарантию качества инспекций и семян, произведенных в этих странах, а также их соответствия законодательству ЕС", – добавили в Совете ЕС.

Торговые ограничения ЕС: как изменились условия в 2025 году

С июня 2025 года в Евросоюзе вернули довоенные квоты на импорт аграрной продукции из Украины. Они будут действовать до конца года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли и рассчитаны по формуле "7/12", то есть квоты будут пропорционально распределены к периоду с июня по декабрь (то есть 7 из 12 месяцев года).

Новые правила распространяются на пшеницу, муку, меслины, кукурузу, ячмень, молоко, сливки, и сухое молоко. Квоты на другую агропродукцию (в частности мяса птицы, говядины, яиц) разделили еще дополнительно: 4/7 количества можно будет поставить по 30 сентября, а 3/7 - с этой даты и до 31 декабря.

По подсчетам аналитиков, возвращение к довоенным тарифным квотам с ЕС нанесет бюджету Украины 2,8-3,5 млрд убытков в 2025 году. А обновить правила торгового режима может будет только с 2026 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что ЕС продлил до июня 2028 года действие беспошлинного и бесквотного режима для импорта железа и стальных изделий из Украины. При этом Еврокомиссия оставляет за собой право временно приостановить действие регламента для отдельных товаров на период до 12 месяцев. Такое решение может быть принято, если объемы импорта из Украины достигнут уровня, угрожающего вредом промышленности ЕС, которая производит аналогичные или конкурирующие товары. Продлить "торговый безвиз" решили с целью поддержки украинской экономики в условиях развязанной Россией полномасштабной войны.

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