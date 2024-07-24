ЕС согласовал выделение Украине €4,2 млрд бюджетной помощи: какие условия были выполнены

После ЕС согласовали выделение Украине €4,2 млрд бюджетной помощи от ЕС. В ближайшее время это решение будет утверждено Советом ЕС по письменной процедуре, не предусматривающей дополнительных обсуждений.

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Об этом говорится в заявлении венгерского председательства Совета Евросоюза. "Послы ЕС утвердили выплату транша примерно €4,2 млрд из фонда поддержки Украины", – говорится в заявлении.

Следующим шагом пойдет утверждение Советом ЕС по письменной процедуре. По письменной процедуре Совет ЕС утверждает решения, не предусматривающие обсуждения.

Эта финансовая поддержка является частью программы Ukraine Facility, которая предусматривает предоставление Украине 50 млрд. евро в течение следующих четырех лет. Собственно, средства будут поделены на прямое финансирование ( 33 млрд евро ) и грантовые выплаты ( 17 млрд евро ), которые будут содержать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных областях.

Ранее Евросоюз предварительно одобрил предоставление Украине этих средств после выполнения определенных условий, о чем сообщало Министерство финансов Украины. Среди основных условий, которые Украина выполнила, были:

одобрение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы;

утверждение плана мер по реализации Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями;

Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями; одобрение Долгосрочного национального стратегического плана цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Государственной таможенной службы.

Европейская комиссия позитивно оценила индикаторы, выполненные Украиной в рамках Плана Украины для Ukraine Facility к ІІ кварталу 2024 года. Это открыло путь к направлению Украины в €4,2 млрд бюджетной поддержки. "Украина выполнила девять индикаторов ", – говорится в сообщении Министерства финансов.

Программа Ukraine Facility предусматривает, что Украина должна провести 69 реформ из 15 глав для получения полной финансовой поддержки. В частности, в изменениях нуждаются следующие отрасли:

реформа госуправления и управления государственными деньгами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация.

Успехи каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. Если Украина будет выполнять задуманное, ЕС будет перевод транша помощи. Если нет – финансирование не будет поступать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина в ближайшую неделю, до конца июля, получит первые 1,5 млрд евро из специального Европейского фонда для Украины. Транш будет обеспечен доходами от арестованных активов России в ЕС. Средства будут направлены на финансирование обороны государства.

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