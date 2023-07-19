ЕС планирует создать специальный фонд для вооружения Украины: в течение четырех лет потратят десятки миллиардов

ЕС хочет создать специальный фонд для того, чтобы в течение четырех лет профинансировать вооруженные силы на 20 млрд евро. Эти деньги нужны для того, чтобы поставлять вооружения Украине. Это также помогло бы оплатить обучение украинских солдат.

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Как пишет издание Politico. о создании фонда заявили 5 несвязанных между собой дипломата. Это также закрепило бы идеологические изменения для ЕС. До того, как Россия вторглась в Украину, концепция субсидирования ЕС поставок оружия в зону боевых действий была невозможной. Теперь он находится на пороге того, чтобы закрепить это на долгие годы.

Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, намекнул на эту идею во время саммита лидеров ЕС в прошлом месяце. "Вы должны сделать так, чтобы Украина могла защищаться", — сказал он. "Таким образом, Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать новым украинским оборонным фондом".

Предложение о выделении военного фонда является частью более широких усилий ЕС, направленных на то, чтобы продемонстрировать свою долгосрочную приверженность Украине. Дипломатическое крыло ЕС, Европейская служба внешних действий, также разработали план, который предполагает ряд обязательств в области безопасности.

Новое предложение о военном финансировании было направлено в страны ЕС в понедельник для рассмотрения, и министры иностранных дел ЕС рассмотрят его в четверг во время встречи в Брюсселе. Цель, по словам двух дипломатов, состоит в том, чтобы принять предложение к осени. До сих пор ЕС неоднократно сталкивался с трудностями при попытке одобрить постепенное пополнение своего фонда вооружений для Украины, поскольку политическая борьба приводила к задержкам, а Венгрия создавала блокпосты, развивая связи с Россией.

Выделение до 20 миллиардов евро на эти усилия позволит лидерам ЕС послать Москве сигнал о том, что они готовы сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Распределенный на четыре года, фонд позволит ЕС ежегодно привлекать 5 миллиардов евро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на фоне дестабилизации политических и общественных настроений в России глава украинского МИД Кулеба заявил, что для победы необходимо усиление санкционного давления на РФ и решительность действий международного сообщества.

"Призываю коллег из ЕС совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников для скорейшей передачи Украине самолетов западного образца", – обозначил дипломат.

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