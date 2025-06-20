ЕС отказался снижать потолок цен на российскую нефть: СМИ узнали про причины

Европейский Союз (ЕС), вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долл. за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

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Об этом, ссылаясь на источники, сообщили Bloomberg и Politico 20 июня. Отмечается, что план, направленный на снижение предельной цены, "был отклонен" после нескольких недель внутренних дебатов в ЕС.

По данным Bloomberg, решение было принято из-за опасений по поводу возможных сбоев на мировых рынках нефти – в свете эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Источники агентства указали, что ЕС "не хотел вносить дополнительную неопределенность" на энергетические рынки,.

Импульс к снижению лимита ослаб и на фоне разногласий в ЕС, отмечает Politico. Сообщается, что некоторые государства-члены были обеспокоены тем, что ужесточение лимита может "спровоцировать ответные меры" со стороны РФ или привести к волатильности цен на нефть.

"Политический аппетит сейчас просто отсутствует... Учитывая все, что происходит на Ближнем Востоке, сейчас не время рисковать на энергетических рынках", – сказал еще один высокопоставленный чиновник ЕС.

Теперь ЕС, как отмечают источники издания, решил сосредоточиться на контроле применения действующего лимита – вместо корректировки его уровня. Среди прочего, блок изучает методы более детального отслеживания теневого флота РФ и противодействия перегрузке нефти с судна на судно (обычно такая тактика используется, чтобы скрыть реальное происхождение нефти).

Ценовой потолок для российской нефти: что это

Лимит цен, по которым Россия может продавать сырую нефть морскими путями, был первоначально введен странами ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года в рамках широких санкций в ответ на вторжение России на Украину. Ограничение призвано ограничить доходы Кремля от продажи нефти и при этом сохранить стабильные поставки сырья, не допустив глобального дефицита.

Лимит с 2022 года составляет 60 долл. за баррель. Кроме того, с 5 февраля 2023-го мера распространилась и на нефтепродукты:

100 долл. за баррель для дизтоплива;

45 долл. – для мазута.

В случае если РФ пытается продать топливо по более высокой цене, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещается обслуживать такие поставки. Так, регуляторы требуют от компаний проводить тщательные проверки документации, чтобы убедиться, что экспортируемая из России нефть приобретена по цене ниже 60 долл. за баррель.

Впрочем, Россия активно приспосабливается к ограничениям. Например, вводить западные компании в заблуждение могут экспортеры – с помощью поддельной информации о портах, где осуществляется фактическая погрузка нефти.

Кроме того, РФ создала масштабный теневой флот для прямой перевозки и продажи нефти в обход ценового лимита. Такой флот состоит в основном из старых и аварийно опасных суден с сомнительными страховками или вообще без них. Это, кроме обеспечения обхода санкций, представляет серьезную экологическую угрозу для всего мира.

Против сотен суден теневого флота РФ и связанных с ними компаний также вводятся санкции, и не только ЕС. Однако пока эти ограничения не остановили реализацию нефти из РФ в обход ценового потолка.

Как сообщал OBOZ.UA, на глобальном рынке нефти в июне-2025 действительно сложилась непростая ситуация. К примеру, 20 июня цены на нефть марки Brent резко снизились, несмотря на предыдущий заметный рост.

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