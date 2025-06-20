Мировые цены на нефть резко переписали: что происходит на рынках после заявления администрации президента США Трампа

На мировых рынках существенно снизились цены на нефть марки Brent. Утром 20 июня фьючерсы на нее подешевели на 1,89 доллара, или на 2,4% – до 76,96 доллара за баррель. Причина – взятая Белым домом пауза в вопросе принятия решения о возможном участии США в конфликте между Израилем и Ираном.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: тем не менее, в недельном выражении нефть Brent ощутимо подорожала – на 3,8%.

В то же время июльские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 53 цента, или на 0,7% – до 75,67 доллара за баррель. А более ликвидный августовский контракт WTI вырос на 17 центов, или на 0,2% – до 73,67 доллара за баррель.

В целом же, подчеркивают аналитики, последнее существенное подорожание нефти стало реакцией рынка на нанесение Израилем ударов по ядерным объектам Ирана. А также ответного обстрела Ираном территории Израиля.

"Цены на нефть резко выросли на фоне опасений, что США могут втянуться в конфликт между Израилем и Ираном. Однако пресс-секретарь Белого дома позднее заявила, что ещё есть время для деэскалации. ... Фьючерсы на Brent сократили рост на фоне заявления, что президент Дональд Трамп примет решение об участии США в конфликте с Ираном в течение двух ближайших недель", – говорится в сообщении.

Впрочем, констатируется, действий со стороны США может вообще не последовать. Ведь:

Трамп и ранее использовал тактику "двухнедельного срока для принятия решения"

Часто истечение этих сроков ни к чему не приводило.

"Это может привести к сохранению высоких цен на нефть. И даже к их дальнейшему росту", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие дни стоимость бензина в Украине может взлететь – по ожиданиям, цены вырастут на 2,5 грн. Причина – подорожание нефти.

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