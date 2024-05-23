ЕС хочет "потопить" теневой флот Путина: стало известно, какие страны против

Европейский Союз планирует включить в 14-ый санкционный пакет против России меры в отношении "теневого флота". Но три европейских страны вносят раздор в обсуждение будущих ограничений.

Как сообщает Financial Times, встреча послов стран-членов ЕС, на которой обсуждался проект следующего пакета санкций, состоялась 22 мая. Предстоящие мероприятия включают запрет на реэкспорт сжиженного природного газа из РФ, что может стать первым ограничением в отношении российских газовых продуктов.

Но на правах анонимности один из участников встречи рассказал о разногласиях по масштабу мероприятий. Впрочем, идеологического противостояния или бескомпромиссных красных линий страны ЕС не имеют, отметил источник СМИ.

Наибольшей проблемой является ужесточение санкций против полулегальных танкеров, которые Россия использует для транспортировки сырой нефти. При этом используется непроверенная страховка, а компании-владельцы этих судов зарегистрированы в третьих странах.

В частности, против таких мер выступили Греция, Кипр и Мальта. Их представители уверены, что из-за новых мер судоходные операторы лишь предпримут еще более непрозрачные шаги, чтобы скрыть свой флот, что в конечном итоге увеличит риск большой морской катастрофы и потенциально нанесет ущерб всей судоходной отрасли.

Также предложенный пакет включает персональные санкции против более 100 человек, причастных к депортации украинцев с оккупированных территорий и производству оружия, а также меры против обхода лазейок в действующих ограничениях.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что около половины из 50 танкеров, перевозивших российскую нефть, уже прекратили ее транспортировку из-за введенных США санкций. В частности, судно NS Leader, принадлежащее компании "Совкомфлот", находясь у берегов Португалии, сразу отказалось от курса в Россию после попадания под ограничения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!